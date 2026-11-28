Dragan Umicevic och Gabriel Wsol.

Foto: Hockeysverige.

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33 poäng på 15 matcher, åtta poäng på de senaste två matcherna. U18 Region har under hösten varit Gabriel Wsols lekstuga. Den polske jättetalangen dominerar trots att han egentligen är en U16-spelare. Kollar vi rent historiskt är det bara Alexander Holtz och Viggo Björck som har haft ett bättre poängsnitt i samma ålder.

Det är därmed en exceptionell talang som Södertälje SK har hittat. Frågan är däremot hur länge som han blir kvar i klubben.

Med tanke på regelverket som finns får han inte spela U20-hockey under våren – och inte heller nästa höst, något som kan försvåra Södertäljes ambitioner att jobba med 15-åringen på lång sikt.

– Det tror jag absolut, jag ska inte sitta här och sticka under stolen med det. Det tror jag att om man nånstans har visat att om man har dominerat serien ett år tidigt... vi har lite den med Gustav Lindén som har spelat J20-hockey och nosat på A-laget, tränat där och gjort det jäkligt bra. De här reglerna blir lite, vi vet att det är regler men vi tycker ändå att om man gör det så pass bra så tycker jag ändå att man ska få den möjligheten att få spela uppåt, säger Dragan Umicevic.

Det här är den andra säsongen med regeln om exceptionell status. Det har varit blandade reaktioner i klubbarna och Södertälje hoppas nu på en regeländring till nästa höst.

– Sen får vi se lite vad förbundet kommer fram till, men det skulle underlätta för oss att behålla en sån spelare som Gabriel, så att han kan se sina möjligheter att utvecklas. Då tycker jag att det är lite synd att man ska sätta stopp för det med tanke på vad han har gjort hittills. Det skulle absolut underlätta för vår del om de reglerna kunde ändras.

"Det tycker jag känns jättekonstigt"

En märklig detalj med regeln om U17-spelare är att de inte får spela i U20 Nationell – men får spela i seniorhockeyn.

Då kan seniorhockeyn istället vara en väg att belöna och utmana en ung spelare. Samtidigt blir det ett steg som "tappas bort" på vägen. Just i Gabriel Wsols fall finns det goda möjligheter att få debutera i Hockeyallsvenskan under våren.

– Det är lite dit det är på väg. Det är den känslan man har men jag tar inte de besluten utan det är tränaren och Emil som tar de besluten. Det är lite synd tycker jag att man ska behöva hoppa över en nivå för att få en chans att spela. Det tycker jag känns jättekonstigt att man får spela med ett A-lag men man får inte spela med U20. Så att det blir lite svårt för killarna, det blir en konstig vardag att vara med ett seniorlag och sen hoppa ner till ett U18-lag, säger Umicevic.

Vad är er långsiktiga plan för de här killarna?

– Långsiktiga planen är att utbilda de här killarna att ta nästa steg och få vara med ett A-lag här. Sen har de drömmar så klart att ta sig vidare och spela i NHL. Det skulle vara grymt för vår organisation och verksamhet att kunna få fram såna här spelare som är jättetalanger. Sen är det mycket som ska klaffa men de har talangen för att ta sig långt. Vår ambition är att behålla dem så länge som möjligt.

Gabriel Wsol om regeln

I Södertäljes U18-lag är det nu Nicolas Novák och Gabriel Wsol som dominerar. De båda fullkomligen öser in poäng och är två av seriens bästa offensiva spelare. Ingen av dem kan däremot ta steget upp till U20 den här säsongen, men Novák som är född 2010 kan åtminstone göra det nästa år.

– För mig är det bättre för att jag kan spela U20 nästa år, men han kan inte det, säger Nicolas Novák innan Gabriel Wsol fyller i:

– Jag känner att regler är regler. Jag kan inte göra så mycket åt det, jag ska bara spela där jag ska spela.

Vad känner du själv hade varit en bra utmaning?

– Det hade varit en bra utmaning att spela med U20 nästa år, konstaterar talangen.

Huruvida han kommer att bli kvar i SSK nästa säsong återstår som sagt att se. Klart är däremot att han är "färdig" med U18-serierna efter den här säsongens dominans.

– Jag tror det. Jag vet inte var jag ska spela nästa säsong så att jag kan inte svara på det. Jag har ingen aning.

Wsol och Novák gästar Framtidens stjärnor

Medverkande: Simon Eld, Martin Jansson, Gabriel Wsol, Nicolas Novák, Rasmus Sundgren & Dragan Umicevic.

00:00 - Programstart

05:10 - Faktaruta med Gabriel Wsol och Nicolas Novák

07:19 - Kemin tillsammans i Södertälje

11:49 - Tränaren Rasmus Sundgren om killarnas säsongsinledning

22:37 - Gabriel Wsol om sin hockeyresa från Polen

30:48 - Nicolas Novák om resan från Pardubice till Södertälje

36:42 - Dragan Umicevic: Så hittade SSK importtalangerna

43:42 - Långsiktiga planen – Reglerna som utmanar

52:46 - Gabriel och Nicolas om nästa steg

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