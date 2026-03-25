Victor Hedman tar en paus från hockeyn

Simon Eld
Victor Hedman har missat de tre senaste matcherna med Tampa Bay Lightning. Nu meddelar NHL-klubben att svensken tar en paus från hockeyn.
– Han känner sig inte bra, sade tränare Jon Cooper efter att 35-åringen lämnat sin senaste match.

Tampa Bay Lightning meddelar att Victor Hedman tar en paus från hockeyn.

När Victor Hedman varit borta från laguppställningen under de senaste matcherna i NHL har anledningen sagts vara sjukdom. Men nu kommer ett oroande besked kring den svenske backveteranen.

Under onsdagen meddelar Tampa Bay Lightning att Hedman tar en paus från hockeyn – av personliga skäl.

”Inga ytterligare detaljer kommer att delas, och laget ber att hans integritet respekteras i nuläget”, skriver klubben på X.

