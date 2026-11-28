Tampa Bay Lightning riskerar att få klara sig utan en rutinerad forward under resten av 2026.

På fredagen meddelade klubben att Pontus Holmberg blir borta från spel i ungefär fyra veckor på grund av en underkroppsskada.

Holmberg, 27, ådrog sig skadan under den andra perioden i onsdagens 1–3-förlust mot Carolina Hurricanes. Det är dock oklart exakt hur eller när skadan uppstod.

På 24 matcher med Tampa Bay den här säsongen har den svenske OS-forwarden noterats för sex mål och totalt 13 poäng.

Holmberg valdes av Toronto Maple Leafs i den sjätte rundan av NHL-draften 2018. Efter fyra hela säsonger med Växjö Lakers i SHL, där han blev svensk mästare och slutspelets MVP 2021, gjorde han NHL-debut säsongen 2022/23. Under sin första säsong i Toronto noterades han för fem mål och 13 poäng på 37 matcher.

Han tillbringade ytterligare två säsonger med Maple Leafs, där han producerade 17 respektive 19 poäng. Efter säsongen 2024/25 blev han unrestricted free agent sedan Toronto valt att inte erbjuda honom ett kvalificerande kontrakt.

Pontus Holmberg bröt nyckelbenet i fjol

I juli 2025 skrev Holmberg i stället på ett tvåårskontrakt värt totalt 3,1 miljoner dollar med Tampa Bay.

Under sin första säsong med Lightning stod svensken för elva mål och 22 poäng, på 70 matcher. Säsongen fick dock ett abrupt slut i april då han drabbades av en nyckelbensfraktur.

I februari representerade Holmberg även Tre Kronor vid vinter-OS i Milano och Cortina. Han gick poänglös från turneringens fem matcher innan Sverige slogs ut i kvartsfinalen efter en 1–2-förlust mot USA efter förlängning.

Tampa Bay har spelat in 32 poäng på 24 matcher och ligger tvåa i Atlantic Division.

Efter fredagens 2–6-förlust mot Ottawa Senators på hemmais väntar en tre matcher lång bortaturné för Lightning. Först ut är lördagens möte med Florida Panthers.