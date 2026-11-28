Stian Solberg sköt sina två första NHL-mål i natt.

Foto: Kyusung Gong/AP Photo/Alamy

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Stian Solberg spelade i SHL med Färjestad BK säsongen 2024/25 och stack då ut med sin kaxiga framförhållning samt tuffa spelstil som gjorde honom till en publikfavorit i Karlstad. Solberg lämnade dock Färjestad innan säsongens slut för spel i Anaheim Ducks organisation. Där har den norske backen dock endast fått spela i farmarligan AHL under ett par års tid.

Förra veckan kallades dock Solberg upp till NHL av Ducks för första gången och sedan fått göra sina första matcher i världens bästa hockeyliga. I natt spelade han sin femte NHL-match i karriären – och då kom första målet. Stian Solberg spräckte nollan för Anaheim i nattens hemmamatch mot Los Angeles Kings för sitt första NHL-mål i karriären. Av bara farten sköt 20-åringen sedan också sitt andra mål – bara minuten senare.

Stian Solberg hyllas efter målsuccén

Två mål inom loppet av 1:16 minuter för Stian Solberg som därmed öppnat sitt målkonto i NHL.

– Det var ett speciellt ögonblick för mig. Det var väldigt roligt att sätta första målet, och andra direkt efteråt. Det är något som jag kommer att minnas för lång tid framöver, säger Solberg enligt nhl.com .

Solberg hyllas också av Ducks-tränaren Joel Quenneville.

– Han har varit väldigt bra de gångerna som jag har sett honom spela. Han bidrar med mycket till vårt försvar och det är kul att se honom producera också, säger Quenneville.

Skriver norsk NHL-historia – första gången någonsin

Det stod 2-0 till Anaheim efter två mål av norrmannen Stian Solberg. När Los Angeles Kings hämtade upp till 2-2 var det en annan norrman, Mats Zuccarello, som slog till. Zuccarello gjorde båda målen, hans fjärde och femte fullträff för säsongen, när LA Kings hämtade upp. 2-2 i matchen, där samtliga fyra målen hade gjorts av norska spelare.

– Jag har inte det hårdaste skottet så jag får försöka överraska målvakterna om jag ska göra mål. Jag är ingen stor målskytt så det är lite tur när jag får in två mål. Det var skönt att kunna bidra för lagets skull. Det var viktiga mål som gjorde att vi kunde komma tillbaka in i matchen, säger Zuccarello.

Därmed skrevs också NHL-historia. Det är första gången någonsin som två norska spelare gör mål i samma NHL-match. Då skedde det alltså också två gånger om.

– Det är väldigt roligt att se att det går bra för honom (Solberg), framför allt för norsk hockeys skull. Vi har bara nio spelare som någonsin har spelat i NHL, och just nu är vi fyra stycken som är uppe, så det är en stor stund för norsk hockey, säger Mats Zuccarello om bedriften.

Svenskarna blev hjältar för Los Angeles Kings

Matchen då? Jo, den vanns till slut av LA Kings.

Efter den norska målfesten var det sedan svenskarna i Los Angeles som klev fram och gjorde. Adrian Kempe satte 3-2 för Kings innan Anaheim kvitterade. I tredje perioden var det sedan värmlänningen Andre Lee som klev fram och satte det matchvinnande målet, hans tredje fullträff i NHL den här säsongen. Kings vann därefter matchen med 5-3.

Anaheim Ducks – Los Angeles Kings 3–5 (2-0,1-3,0-2)

Anaheim: Stian Solberg 2 (2), Beckett Sennecke (13).

Los Angeles: Mats Zuccarello 2 (5), Adrian Kempe (7), Andre Lee (3), Trevor Moore (5).