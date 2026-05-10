Storlöftet petades igen – i måste-matchen

Följetongen med Matvej Mitjkov fortsätter i Philadelphia. När Flyers i natt slogs ut ur Stanley Cup-slutspelet var det ryska storlöftet petat – till förmån för junioren Jett Luchanko. Nu växer frågan om huruvida 21-åringen har en framtid i klubben.

Matvej Mitjkov fick följa nattens nyckelmatch från läktarplats. Foto: Wendell Cruz-Imagn Images

Han kom till Philadelphia med stor fanfar inför förra säsongen och pekades ut som en av spelarna som skulle ge Flyers en ljus framtid.

Men trots att Matjvej Mitjkov levererat en hel del poäng under sina två första NHL-säsonger har det inte varit någon dans på rosor för ryssen.

Sjundevalet i draften 2023 drog inte alltid jämnt med John Tortorella i fjol, och tycks inte ha gjort det med nye tränaren Rick Tocchet den här säsongen heller.

När Philadelphia Flyers säsong stod på spel i nattens tredje möte med Carolina Hurricanes var han inte ens ombytt. I stället valde Flyers tränarstab att sätta in junioren Jett Luchanko som precis anslutit från Brantford Bulldogs i OHL. Draget gav ingen större effekt. Flyers förlorade matchen med 2–3 efter förlängning och därmed är säsongen över.

Ett av de stora samtalsämnena kring Flyers i sommar lär vara vad som händer härnäst med Mitjkov.

Frågetecken för Matvej Mitjkovs fysik och kondition

Tidigt under säsongen kom rapporter om frågetecken kring hans fysik och kondition, vilket ledde till begränsad istid. Dessutom har Tocchet, känd för sin defensiva syn på hockey, aldrig riktigt verkat helt bekväm med Mitjkovs spel utan puck. Precis som Tortorella inte var det innan honom.

Rick Tocchet förklarade en tidigare petning av Mitjkov under serien mot Pittsburgh Penguins med att ”det blivit en platå”, vilket han menade händer många unga spelare.

– Det är ett högt tempo i slutspelet, och det är den typen av saker man letar efter hos de unga spelarna. Det handlar inte om att hänga ut dem, jag säger bara hur det är. Jag tycker det är okej att utvärdera dem då och då, ge dem vila och så vidare – oavsett om det gäller Matvei eller (Alex) Bump spelar det egentligen ingen roll. Jag tycker att det är så man utvecklar spelare, sade Tocchet då.

Det går inte att förneka den potential Mitjkov besitter – han har trots allt 114 poäng på sina 161 första matcher i NHL. Men frågan är nu om hans endimensionella spelstil kan gifta sig med det spelsätt som Tocchet förespråkar. Kan han anpassa sig till vad Flyers förväntar sig av honom, eller kommer parterna att gå skilda vägar?

Matvei Mitjkov har ytterligare en säsong kvar på sitt rookieavtal med Flyers.

Source: Matvei Michkov @ Elite Prospects