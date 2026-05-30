SHL-stjärnan hyllas: ”Det är ett klassmål”

Frölundas nyförvärv Patrik Puistola gav Finland en drömstart på VM-semifinalen mot Kanada. En aktion som lade grunden för avancemanget till final.

– Han skjuter mellan benen i plock-hålet. Det är ett klassmål, säger Viaplays Erik Granqvist i sändningen av 4–2-matchen.

Kanada och Finland gör upp i VM-semifinalen. Foto. Bildbyrån

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Se målet i videospelaren ovan.

Finland fick en drömstart på VM-semifinalen mot Kanada när Patrik Puistola, till vardags i SHL, tryckte igenom ett skott i en kontring. Men därefter åt Kanada ikapp.

En studsande puck trycktes in på volley av Robert Thomas, och sex minuter senare kom också 2–1. Macklin Celebrini flippade ut pucken ur egen zon, Dylan Holloway plockade ner med handsken och hittade nät bakom Justus Annunen det finska målet.

– Det där såg inte helt otagbart ut, säger Viaplays kommentator Niklas Holmgren i sändningen.

Puistola hyllas av experterna: ”Klassmål”

Helt otagbart var inte heller det där 1–0-målet från Puistola, men ändå hyllades han stort i Viaplays sändning.

– Vi har pratat om det innan, omställningsspelet. Han gör det jättefint. Han går in och utmanar backen – använder benen på Nurse och får igenom skottet. Det ställer Greaves, sa experten Mattias Norström vid målet, innan kollega Erik Granqvist senare fortsätter.

– Kanada slarvar, och då hugger de som kobror. Jättehärligt att han går in och utmanar Nurse, Edmonton-backen som är väldigt dålig i försvarsspelet. Han skjuter mellan benen i plock-hålet. Det är ett klassmål, men dåligt agerande av Nurse, och så vill man se lite mer av Greaves också.

”Notan” lyfter också samma frågetecken kring den kanadensiske målvakten.

– Det var honom vi pratade om inför. Är Greaves tillräcklig för att hjälpa det här kanadensiska laget, säger experten.

Finland och Aleksander Barkov fick in 2–2 i början av andra perioden, och fyllde på till både 3–2 och 4–2. Det blev också slutsiffrorna. Läs mer om matchen HÄR.

Source: Patrik Puistola @ Elite Prospects