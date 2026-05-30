Doldis-målvakten Anthony Nyberg stod för en överraskande succédebut i Karlskoga i början av mars? Nu har 20-åringen hittat en ny klubb.

– Vi ser stor potential i Anthony, säger Mjölbys huvudtränare Björn Tholander Olsson.

Anthony Nyberg under inhoppet för BIK Karlskoga i Hockeyallsvenskan. Foto: Mattias Mårdner (montage).

Kommer ni ihåg mötet mellan MoDo och Karlskoga 1 mars? En 2–1-seger där gästerna stod utan målvakt och behövde kasta in en 20-åring från division 2.

Den doldisen, som klev in och säkrade segern i sin Hockeyallsvenska debut, var Anthony Nyberg. Värvad till U20-laget, från Sunne, men plötsligt det enda alternativet. Nu, efter att burväktaren spelat upp juniorlaget från Bofors till U20 Nationell, är den nya klubben klar.

Anthony Nyberg får chansen i Hockeyettan med Mjölby HC.

– Vi ser fram emot att välkomna honom till MHC och ge möjligheten att ta steget till seniorhockeyn. Vi har fått väldigt många bra referenser och vi ser stor potential i Anthony, säger huvudtränaren Björn Tholander Olsson på laget sajt under lördagen.

Nådde målet: ”Kul att få fler ögon på sig”

Anthony Nyberg spelade sina tidiga år i Arlanda Wings, och debuterade också där i Hockeyettan. Därifrån blev det Sunne och division 2 inför den gångna säsongen, innan Karlskoga kallade.

Förhoppningen efter succéinhoppet i Hockeyallsvenskan, var också att det skulle öppna lite dörrar. Något Anthony Nyberg själv berättade om i en intervju med hockeysverige.se.

– Jo såklart. Det ska jag inte sticka under stolen, att jag vill att det ska vara så. Det är kul att få fler ögon på sig, och jag hoppas jag kan få ännu fler så att det kanske öppnar lite andra dörrar. Jag har ju jobbat lite under radarn i några år, svarade 20-åringen då.

