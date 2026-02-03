Succérookie i fjol – bänkad och åsidosatt i år. Philadelphia Flyers nya coach Rick Tocchet har gått hårt åt ryske stortalangen Matvej Mitjkov och det skapar oro bland fansen. Anthony Di Marco menar att båda sidor behöver se sig i spegeln för att situationen inte ska spåra ur helt och hållet.

Relationen mellan Matvej Mitjkov och Rick Tocchet tycks inte vara den bästa i Philadelphia. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Det har inte varit någon bra säsong för Philadelphia Flyers andrårforward Matvej Mitjkov. Efter en rookiesäsong med 63 poäng har Mitjkov haft det tungt hela säsongen och står nu på bara 28 poäng.

Mycket har skrivits om hans relation till huvudtränaren Rick Tocchet, som har använt Mitjkov sparsamt på isen. Mer bränsle hälldes på elden under helgen när Tocchet gästade både Snow the Goalie- och PHLY-podcasten i samband med ett välgörenhetsevenemang för Flyers och fick frågor om Mitjkovs istid den här säsongen. Genom att på båda plattformarna antyda att Mitjkov kom till träningslägret i dålig fysisk form bidrog Tocchet ytterligare till spekulationerna om att allt inte står rätt till med sjundevalet från draften 2023.

I samtal med en källa nära laget på måndagsmorgonen fick jag höra att situationen inte är bra för någon av parterna. Grundproblemet kan i stort sett kokas ner till att Mitjkov började säsongen med ett fysiskt underläge – hur lite fansen än vill höra det är det den främsta orsaken till de problem han haft i år.

Särskilt i den komprimerade säsong vi befinner oss i, på grund av de kommande vinter-OS, finns det väldigt lite tid att ta igen fysisk träning i gymmet. Även när Mitjkov förbättrar sin fysik fortsätter spelarna runt honom att ligga steget före, efter att ha fått ett försprång och lagt tid på sin grundträning. Det här är för övrigt inte unikt för Mitjkov; vi har sett samma sak hända med spelare som hållit ut under kontraktsförhandlingar.

Matvej Mitjkov har hamnat fel i Philadelphia

Boston Bruins målvakt Jeremy Swayman hade en mycket tung säsong i fjol efter ett kontraktsbråk som höll honom borta under träningslägret. Toronto Maple Leafs-forwarden William Nylander råkade ut för samma sak 2018, efter att han inte löste sina kontraktsfrågor förrän i slutet av november. Som en kronjuvel i Flyers ombyggnad har Mitjkov ett ansvar att komma väl förberedd för att kunna få en flygande start.

Med det sagt tycker jag inte att Tocchets hantering av Mitjkov har hjälpt situationen det minsta. Visst, Tocchet har 22 andra spelare att coacha och kan inte favorisera någon, men jag har aldrig köpt idén att alla spelare ska behandlas exakt likadant. Mitjkov är objektivt sett en av lagets tre mest skickliga spelare, och att Tocchet inte anpassar sig lite efter honom under en tuff period är tveksamt.

Det här betyder inte att Mitjkov ska spela konstant i förstakedjan eller vara fast på första powerplay-uppställningen, men så enkla saker som att spela honom på hans naturliga (högra) kant eller att inte låsa fast honom vid den offensivt begränsade (och numera fjärdecenter) Sean Couturier har, enligt min mening, varit onödiga misstag av Tocchet. Återigen: det handlar inte om att Mitjkov ska få särbehandling när han faktiskt spelar dålig hockey, men det finns sätt att hjälpa en så talangfull spelare ur en svacka istället för att konsekvent tillämpa ”tough love”.

Dessutom är det inte som att Mitjkov har haft tillgång till särskilt offensivt skickliga centrar att spela med sedan han kom till Nordamerika 2024 – även om det inte är något Tocchet kan lastas för.

Matvej Mitjkov har tillbringat mycket tid på bänken den här säsongen. Foto: James Guillory-Imagn Images

Tocchet har fått ett något dåligt rykte när det gäller hur han hanterar unga spelare, ända sedan tiden i Arizona Coyotes och Vancouver Canucks. Det kan till viss del appliceras på hans användning av Mitjkov, men det kan samtidigt vägas upp av de senaste positiva utvecklingskurvorna hos forwards som Denver Barkey och Nikita Grebjonkin.

Det här är ett klassiskt fall där två saker kan vara sanna samtidigt: Mitjkov kom inte i form, och Tocchet lutar sig mot en hård uppfostringsmetod. Jag tror inte att någon panik har brutit ut ännu, men det finns en känsla av att båda sidor behöver justera sitt agerande för att alla ska bli nöjda. En tuff andrasäsong för Mitjkov är ingen katastrof – prioriteten nu måste vara att den inte spiller över på säsongen 2026/27.

Flyers räknar inte med en intensiv trade deadline

Som general manager Danny Briere nyligen antydde i en radiointervju i 97.5 The Fanatic räknar Flyers inte med någon hektisk trade deadline. Med Flyers långt ifrån en slutspelsplats sa Briere att laget inte är i ett läge där man kan offra tillgångar för korttidslösningar.

Efter samtal med en källa på måndagen tror jag att backupmålvaktsposten är något Flyers har markerat inför sommaren. Samuel Ersson (RFA efter säsongen) har fortsatt att kämpa i år och, som det låter, verkar Flyers till slut vara beredda att titta på alternativ utifrån. Dessutom är Aleksej Kolosov (också RFA i sommar) uppenbart inte redo för NHL.

Som jag föreslog förra veckan tycker jag att Maple Leafs-målvakten Dennis Hildeby är ett namn Flyers borde rikta in sig på. Flyers gillar honom, men det finns inga indikationer på att de kommer att göra ett seriöst försök, och det finns heller inget som tyder på att Toronto vill släppa honom.

Flyers har inte många spelare som kan hyras ut inför deadline. Forwards som Nicolas Deslauriers och Carl Grundström samt backen Noah Juulsen är lagets enda kommande UFA:s. Ingen av dem lär, enligt min bedömning, ge något större utbyte i en trejd.

När det gäller backen Rasmus Ristolainen är Flyers fortfarande öppna för att flytta honom, men intresset på marknaden verkar svalt. Med kontrakt även nästa säsong och en cap hit på 5,1 miljoner dollar har Ristolainens skadeproblem de senaste 24 månaderna definitivt spelat in i det bristande intresset från andra lag.

När han är frisk spelar han som en stabil back i ett andrapar med storlek och fysik, men den bästa egenskapen är tillgänglighet – och där har Ristolainen haft det kämpigt.

Source: Matvei Michkov @ Elite Prospects