Storlöftet petades: ”Det är så här du utvecklar spelare”

Matvej Mitjkovs tuffa säsong i Philadelphia nådde en ny bottennivå i natt. I match fem av serien mot Pittsburgh Penguins petades det ryska storlöftet. Och ersättaren Alex Bump klev in och gjorde mål.

– Det har blivit lite av en platå, säger coachen Rick Tocchet om Mitjkov.

Matvej Mitjkov petades i nattens femte slutspelsmöte mellan Philadelphia och Pittsburgh. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

När Matvej Mitjkov klev in i NHL med Philadelphia Flyers i fjol sågs han som klubbens stora frälsare.

Två säsonger in på karriären i Nordamerika har den 21-årige ryssen fortfarande problem att anpassa sig till det som coacherna kräver av honom.

I fjol var det dåvarande coachen John Tortorella som tog i med hårdhandskarna när den dåvarande rookien inte följde direktiven. Den här säsongen har det fortsatt under nye coachen Rick Tocchet. För trots att 2023 års draftsjua gjort 46 mål och 117 poäng på 161 grundseriematcher med Flyers har istiden stundtals varit knapp.

Tocchet petade Matvej Mitjkov i natt

Och i natt blev det ingen speltid alls för Mitjkov. När Flyers föll med 2–3 mot Pittsburgh Penguins i det femte kapitlet av ”The Battle of Pennsylvania” var ryssen petad. Detta efter fyra poänglösa och kritiserade insatser i slutspelsserien.

Tocchet valde att sätta honom på läktaren och ersätta honom med rookien Alex Bump. Den senare gjorde precis det som Mitjkov misslyckats med hittills, nämligen mål. Den 22-årige amerikanen, som spelade 17 matcher med Flyers under grundserien, reducerade till 1–2 med ett vackert solomål i andra perioden.

Det är ett mål som gör att det inte bådar gott för Mitjkovs chanser att slå sig in i laguppställningen igen.

– Han är en del av den unga gruppen. Barkey gick igenom det lite grann, Bump likaså. De har inte gått in i väggen, men det har blivit lite av en platå, säger Tocchet apropå beslutet att ställa Mitjkov utanför laget.

– Det är ett högt tempo i slutspelet, och det är den typen av saker man letar efter hos de unga spelarna. Det handlar inte om att hänga ut dem, jag säger bara hur det är. Jag tycker det är okej att utvärdera dem då och då, ge dem vila och så vidare – oavsett om det gäller Matvei eller Bump spelar det egentligen ingen roll. Jag tycker att det är så man utvecklar spelare.

Match sex spelas i Xfinity Mobile Arena i Philadelphia 01.30 natten mot torsdag. Det återstår att se om Matvej Mitjkov finns på isen då.

