Boro/Vetlanda bekräftar: Wiggo Sörensson stannar
Efter uppflyttningen till Hockeyettan var han snabb på att bekräfta det själv. Nu har Wiggo Sörensson till slut presenterats på ett nytt kontrakt i Boro/Vetlanda.
– Wiggo är talangen som hela tiden kan göra det oväntade, säger sportchefen Leif Karlsson.
Wiggo Sörensson är talangen som gått sin egen väg, stannat i moderklubben, och ändå säkrat guld i både U18-VM och U18-SM. Men juniorslutspelets MVP kommer inte att göra lånet till Växjö permanent inför 2026/27. Det har han tidigare berättat.
– Jag kommer spela i Boro/Vetlanda nästa säsong. Sen får vi se om det kanske blir någon utlåning också, berättade 18-åringen för Vetlanda-Posten i början av maj.
Nu kommer också bekräftelse från klubbens håll. Wiggo Sörensson stannar efter uppflyttningen från division 2 till Hockeyettan.
– Wiggo är talangen som hela tiden kan göra det oväntade. Han är svårläst för motståndarna och bjuder oss andra på hockeygodis i nästan varje match, säger sportchefen Leif Karlsson på lagets sajt under lördagen.
En galen säsong för Wiggo Sörensson
Wiggo Sörensson gjorde 48 poäng på 36 matcher i division 2-laget redan under 2024/25.
– En säsong till sen nästa säsong är det nog dags för honom att flyga iväg, sa Leif Karlsson då till hockeysverige.se och fortsatte om intresset.
– Jag kan inte räkna. Det är egentligen alla klubbar. Både i närområdet och långt upp i landet.
Den gångna säsongen var Sörensson sedan en nyckelspelare vid uppflyttningen. Men han lånades också ut till Växjö och tog SM-guld, samt stärkte sina draft-aktier genom att ta guld med Småkronorna.
– Få spelare har stärkt sin draftstatus lika mycket som Sörensson de senaste två veckorna – han gjorde inte en enda dålig match, skrev talanggurun Steven Ellis efter U18-VM.
