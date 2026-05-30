Efter uppflyttningen till Hockeyettan var han snabb på att bekräfta det själv. Nu har Wiggo Sörensson till slut presenterats på ett nytt kontrakt i Boro/Vetlanda.

Wiggo Sörensson väljer att stanna i Boro/Vetlanda. Foto: Bildbyrån (montage).

Wiggo Sörensson är talangen som gått sin egen väg, stannat i moderklubben, och ändå säkrat guld i både U18-VM och U18-SM. Men juniorslutspelets MVP kommer inte att göra lånet till Växjö permanent inför 2026/27. Det har han tidigare berättat.

– Jag kommer spela i Boro/Vetlanda nästa säsong. Sen får vi se om det kanske blir någon utlåning också, berättade 18-åringen för Vetlanda-Posten i början av maj.

Nu kommer också bekräftelse från klubbens håll. Wiggo Sörensson stannar efter uppflyttningen från division 2 till Hockeyettan.

– Wiggo är talangen som hela tiden kan göra det oväntade. Han är svårläst för motståndarna och bjuder oss andra på hockeygodis i nästan varje match, säger sportchefen Leif Karlsson på lagets sajt under lördagen.

En galen säsong för Wiggo Sörensson

Wiggo Sörensson gjorde 48 poäng på 36 matcher i division 2-laget redan under 2024/25.

– En säsong till sen nästa säsong är det nog dags för honom att flyga iväg, sa Leif Karlsson då till hockeysverige.se och fortsatte om intresset.

– Jag kan inte räkna. Det är egentligen alla klubbar. Både i närområdet och långt upp i landet.

Den gångna säsongen var Sörensson sedan en nyckelspelare vid uppflyttningen. Men han lånades också ut till Växjö och tog SM-guld, samt stärkte sina draft-aktier genom att ta guld med Småkronorna.

– Få spelare har stärkt sin draftstatus lika mycket som Sörensson de senaste två veckorna – han gjorde inte en enda dålig match, skrev talanggurun Steven Ellis efter U18-VM.

