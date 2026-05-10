Carolina Hurricanes fortsätter att storma fram i Stanley Cup-slutspelet. Under natten till söndag säkrade Hurricanes en ny svepning när Philadelphia Flyers besegrades med 3–2 efter förlängning – och laget skrev samtidigt in sig i NHL-historien.

Jackson Blake skjuter Carolina Hurricanes vidare i Stanley Cup-slutspelet med sitt övertidsmål. Foto: James Lang-Imagn Images

Carolina Hurricanes är vidare till Eastern Conference-final efter att ha fullbordat en 4–0-svepning av Philadelphia Flyers i den andra slutspelsrundan.

I och med nattens 3–2-seger efter förlängning blev Hurricanes det femte laget i NHL:s historia att inleda Stanley Cup-slutspelet med åtta raka vinster. De är dessutom det första laget att göra det genom att svepa två bäst-av-sju-serier sedan det nuvarande slutspelsformatet infördes.

Carolina öppnade slutspelet med att köra över Ottawa Senators med 4–0 i matcher i den första rundan – och följde nu upp det genom ännu en perfekt serie mot Flyers.

Stor matchhjälte blev forwarden Jackson Blake, som gjorde två mål i avgörandet. Först kvitterade han till 1–1 i den andra perioden när hans handledsskott styrdes in via Flyers-backen Jamie Drysdale.

Sedan avgjorde Blake hela matchserien i förlängningen när han skickade in pucken via målvakten Dan Vladars plockhandske.

Succékedjan låg bakom allt för Carolina

Mellan Blakes båda fullträffar gjorde Logan Stankoven sitt sjunde mål i slutspelet. Både det målet och avgörandet från Blake spelades fram av Taylor Hall, vars kedja tillsammans med Blake och Stankoven utvecklats till slutspelets kanske hetaste formation. Tillsammans svarade trion för sju poäng i nattens match – och har gemensamt gjort 31 poäng på åtta slutspelsmatcher.

Hurricanes kopplade greppet om serien direkt med en övertygande 3–0-seger i den första matchen. Flyers stod sedan för en betydligt starkare insats i match två och gick upp i en tidig 2–0-ledning – första gången Carolina hamnade i underläge i årets slutspel – men Hurricanes vände till seger efter ett förlängningsavgörande av Hall.

När serien flyttade till Philadelphia fortsatte Carolina att dominera. Match tre slutade 4–1 innan Flyers pressade betydligt hårdare i den fjärde matchen, där säsongen alltså tog slut efter ännu en dramatisk förlust.

Trots svepningen finns det ändå flera positiva besked för Flyers. Laget tog tidigare i slutspelet hem rivalmötet mot Pennsylvania-rivalen Pittsburgh Penguins och har under försteårstränaren Rick Tocchet tagit tydliga kliv framåt snabbare än väntat. I Flyers har säsongen nu tagit slut för svenskarna Samuel Ersson, Emil Andrae och Carl Grundström.

Nu väntar vila för Hurricanes inför Eastern Conference-finalen i Raleigh, där laget ställs mot vinnaren mellan Buffalo Sabres och Montreal Canadiens. I den serien har man än så länge bara spelat två matcher.

Philadelphia – Carolina 2–3 (1–0, 0–1, 1–1, 0–1)

Philadelphia: Tyson Foerster (1), Alex Bump (2).

Carolina: Jackson Blake 2 (4), Logan Stankoven (7).

Carolina vidare med 4–0 i matcher.

