Den 6 mars 2026 infaller NHL Trade Deadline. Innan dess förväntas flera tungt meriterade NHL-spelare ha bytt klubb. Matt Larkin har här plockat ut 16 heta namn som mycket väl kan ha bytt logga på tröjan innan säsongen 2025/26 är över. Två av dem är svenskar.

Tabellen vid den amerikanska Thanksgiving-helgen har länge ansetts vara ett avgörande datum för NHL-lag som försöker bedöma hur bra de är. Den inleder också inofficiellt trejd-säsongen, som varar fram till deadline den 6 mars.

Tror du mig inte?

Förra året bytte New York Rangers bort Jacob Trouba veckan efter den amerikanska Thanksgiving. Colorado Avalanche gjorde om hela sitt målvaktsteam och förvärvade Justus Annunen den 30 november och Mackenzie Blackwood den 9 december. Cam Fowler gick till St. Louis Blues den 14 december, Alexandre Carrier till Montreal Canadiens den 18 december och Kaapo Kakko till Seattle Kraken den 18 december.

Vi kan alltså förvänta oss att NHL-lagens ”glaciärer” smälter och skiftar de kommande dagarna och veckorna, trots att den extrema jämvikten i ställningen innebär att nästan alla lag, bortsett från Calgary Flames och Nashville Predators, till synes fortfarande är med i slutspelsjakten. Det är därför vi har beslutat att rulla ut den första Daily Faceoff Trade Board för 2025/26, med ett omarbetat format, uppdelat i nivåer baserat på hur heta och uppenbara kandidaterna är.

Jag har sammanställt namn till denna lista genom ett kommittébaserat tillvägagångssätt inom The Nation Network, bestående av: (a) Information från de olika insiders som medverkar i våra program och/eller publicerar innehåll åt oss, från Fourth Period’s David Pagnotta till Sportsnet’s Elliotte Friedman till DFO:s egen Anthony Di Marco och fler; (b) min egen information; (c) extern rapportering och rykten som redan finns ute som offentlig kunskap; (d) Hypoteser om en handfull namn som ännu inte offentligt är tillgängliga men som jag förväntar mig kommer att bli det senare under säsongen.

Låt oss dyka in i listan:

Rasmus Andersson, B, Calgary Flames

Ålder: 29

Cap hit: $4,550,000, blivande unrestricted free agent (Sex-lags no-trade-klausul)

Med Flames i botten av Pacific Division och med i kampen om sin första seger i draftlotteriet, borde det vara mindre spänning kring borde-vi-borde-vi-inte skriva på ett nytt kontrakt med Andersson. Det är föga vettigt att behålla honom nu. Han höjer också sitt värde vid rätt tidpunkt efter att ha fått utmärkelsen NHL First Star of the Week förra veckan sedan han gjort nio poäng på fyra matcher. Svensken skulle hjälpa många lag som söker en skicklig back på högra sidan. Även om varken hans läger eller Flames har stängt dörren för en förlängning, är han 29, och Flames verkar vara år ifrån att konkurrera igen. Han kommer sannolikt att vara på väg utför när Flames är redo att klättra mot toppen; det vore klokt att flytta honom.

Brayden Schenn, C, St. Louis Blues

Ålder: 34

Cap hit: $6,500,000 till 2027-28 (15-lags no-trade-lista)

Schenn är inte en spelare värd 6,5 miljoner dollar längre. Blues kommer säkerligen behöva behålla en del av lönen för att underlätta en bytesaffär, särskilt eftersom han har ett par år kvar på kontraktet. Men Schenn till ett rabatterat pris skulle fortfarande kunna lyfta ett lags tredjelina och bidra med muskler och ledaregenskaper. Min kollega Anthony Di Marco lyfter fram Schenn som ett potentiellt nyförvärv för ett lag som New Jersey Devils.

Steven Stamkos, C, Nashville Predators

Ålder: 35

Cap hit: $8,000,000 till 2027/28 (No-movement-klausul)

Stamkos närmar sig skymningssäsongerna av sin Hall of Fame-karriär. Han är inte den superstjärna han var under sina glansdagar i Tampa Bay Lightning. Men skulle han inte fortfarande kunna hjälpa en utmanare som en kugge i en välfungerande maskin som assisterar i powerplay med sitt direktskott? Tänk dig Brett Hull sent i karriären som Detroit Red Wing. Som Sportsnets Elliotte Friedman föreslog i podcasten Morning Cuppa Hockey tidigare denna månad, handlar det om att hitta ett lag med rätt spelfördelare som underlättar för Stamkos.

Ryan O’Reilly, C, Nashville Predators

Ålder: 34

Cap hit: $4,500,000 till 2026/27

Det var chockerande att se O’Reilly skoningslöst såga sitt eget spel i en intervju efter match för ett par veckor sedan. Senast han talade så var han på väg bort från Buffalo, och han är alldeles för logisk som ett populärt ”trade target” med tanke på att han är en tidigare Conn Smythe Trophy-vinnare och en smart tvåvägscenter. Han har fortfarande tillräckligt med energi kvar för att förstärka en utmanares mitten-sex-formation.

Justin Faulk, B, St. Louis Blues

Ålder: 33

Cap hit: $6,500,000 till 2026/27 (15-lags no-trade-lista)

Faulk spelar 23 minuter per kväll i sömnen. Han är fortfarande mycket rörlig för sin ålder. Han är en av ligan främsta på att täcka skott. Han bidrar med en hel del mål från backplatsen, och han är högerskytt. Så, ja, han kommer att ha gott om intressenter om Blues bestämmer sig för att de inte kan återhämta sig efter sin svaga säsongsinledning. Till skillnad från Andersson erbjuder Faulk det extra året på kontraktet som en ”lyxig hyra” dessutom.

Jonathan Marchessault, HF, Nashville Predators

Ålder: 34

Cap hit: $5,500,000 till 2028/29 (15-lags no-trade-lista)

Om du shoppar i Music City kan det framstå som om Conn Smythe-vinnare växer på träd. Marchessault är en annan. Men han är en mycket svårare spelare att värdera jämfört med Stamkos och O’Reilly. Är Marchessault värd att ta sig an för ytterligare tre säsonger efter denna? Var hans 42-målssäsong vid 33 års ålder ett extremt undantag för ett par säsonger sedan? Med tanke på hans tävlingsinstinkt och slutspelsframgång skulle han fortfarande vara ett ganska bra tillskott om Nashville behöll en del av lönen. Marchessault har en 15-lags no-trade-lista, och Stamkos har en fullständig NMC (no-movement clause), men, som David Pagnotta sa till Jeff Marek i podcasten The Sheet tidigare denna månad, är båda spelarna villiga att häva sina klausuler om det innebär att de får chansen hos en Stanley Cup-utmanare.

Brandon Carlo, B, Toronto Maple Leafs

Ålder: 28

Cap hit: $4,100,000 till 2026/27 (Åtta-lags no-trade-lista)

Mike Komisarek 2.0? Carlo var stor, fysiskt imponerande, tuff mot motståndarnas forwards… tills han tydligen blev en Maple Leaf. Han är ett skal av sitt forna jag. Han snittade 4,66 tacklingar per 60 minuter under nio säsonger som Boston Bruin. Som Leaf: 3,05, inklusive 1,99 den här säsongen. Kanske beror det på att han inte varit frisk; han har precis återupptagit skridskoåkningen efter en underkroppsskada. Eller så kanske Carlo inte är lämpad för marknaden. Han är fortfarande bara 28 år och skulle kunna återfinna formen i rätt situation, och hans genomsnittliga årslön är fortfarande ett fynd. Han verkade passa ett behov för Leafs för ett år sedan, men nu är de stora, långsamma och överflödiga på backsidan. De kommer inte att få motsvarande Fraser Minten och ett förstaval för Carlo, men de kanske kan återfå den delen av paketet någonstans. Härom veckan var Carlo en trejdkandidat för en ”ändring i laguppställningen för att behålla konkurrenskraften”, men om Leafs fortsätter att falla fritt, kommer han mer att vara en byteskandidat av typen ”sälj av våra tillgångar”.

Blake Coleman, VF, Calgary Flames

Ålder: 33

Cap hit: $4,900,000 till 2026/27 (10-lags trade-lista)

Han är en beprövad tvåfaldig Stanley Cup-vinnare som kan leverera 15 mål, ibland mer, samtidigt som han är en tillgång i boxplay och spelar ett ettrigt, fysiskt spel. Vilken utmanare skulle inte vilja ha honom i tredjekedjan och första boxplay-enheten? Flames skulle alltid kunna sitta på honom ett år och flytta honom som en ”rental” nästa säsong, men efterfrågan på hans tjänster borde vara tillräcklig i år när det är dags för slutspurten. En återförening med laget som draftade honom, New Jersey Devils, skulle kunna vara vettigt med tanke på att han kan spela center i nödfall.

Pavel Mintjukov, B, Anaheim Ducks

Ålder: 22

Cap hit: $918,333 till 2025/26 (blivande restricted free agent)

Efter att ha varit petad i några matcher härom veckan veckan är Mintjukov öppen för att flyttas om det innebär att han får en större möjlighet någon annanstans, rapporterade Elliotte Friedman. Mintjukov var det tionde valet totalt i 2022 års draft och har fortfarande en spännande allroundback, men han har passerats av dynamiska unga backar som Jackson LaCombe och Olen Zellweger i Ducks hierarki. Mintjukovs potential har inte försvunnit efter bara 150 NHL-matcher. Han är en spelare med stor potential som kan göra under för ett lag som vill strukturera om sin backuppställning.

Brad Lambert, C, Winnipeg Jets

Ålder: 21

Cap hit: $886,667 till 2026/27

Som insidern Frank Seravalli rapporterade förra veckan har Lambert fått tillstånd att söka en trejd. Redan under sitt draftår bar han på en boom-bust-status som en uppenbart begåvad men flyktig talang. Just nu lutar han mer åt bust-hållet efter att ha kämpat för att slå igenom och få en stor möjlighet på NHL-nivå. Ändå är han tillräckligt ung och skicklig att han kanske skulle blomma ut i ett lag som är villigt att spela honom mer. Ett intressant projekt.

Nazem Kadri, C, Calgary Flames

Ålder: 35

Cap hit: $7,000,000 till 2028/29 (13-lags no-trade-lista)

Det klassiska dilemmat för Flames GM Craig Conroy: även om du är mitt uppe i en ombyggnad och redan har bytt bort det mesta av din kärna under de senaste två säsongerna… behöver du inte några erfarna veteraner som kan stanna kvar och lära ungarna hur man vinner? Det skulle vara ett skäl att behålla Kadri. Men han skulle också kunna inbringa en betydande avkastning med tanke på hans inverkan som målskytt och känslomässig ledare. Montreal Canadiens skulle verkligen vara en idealisk destination – och de är intresserade, rapporterade Pagnotta i Daily Faceoff Live’s Insider Notebook förra veckan.

Jegor Tjinachov, HF, Columbus Blue Jackets

Ålder: 24

Cap hit: $2,100,000, blivande restricted free agent

Han kan bara göra så mycket när han spelar tio minuter per kväll. Inte konstigt att han begärde en trejd under sommaren för en nystart. Är han värd prislappen på $2,1 miljoner? Lyssna: de föregående två säsongerna tillsammans gjorde Tjinachov 22 mål på 83 matcher medan han snittade 15:22 i istid. Bland 458 forwards som spelade minst 500 minuter i 5-mot-5 under den perioden, låg han på 18:e plats i mål per 60 minuter, en plats före William Nylander, vilket placerar Tjinachov i den 96:e percentilen. Jag nämnde idén om Lambert som ett ”projekt”, men Tjinachov har faktiskt producerat på NHL-nivå. Han kan verkligen skjuta pucken.

Mario Ferraro, B, San Jose Sharks

Ålder: 27

Cap hit: $3,250,000, blivande unrestricted free agent

Om Macklin Celebrini och Jaroslav Askarov har något att säga till om, kommer Sharks att förbli ett lag på slutspelsjakt och inte vara säljare när mars kommer. Men jag förväntar mig fortfarande att de inte riktigt kommer att vara redo att slå igenom och kommer att flytta några blivande free agents. Ferraro är en krigare som skulle vara ett utmärkt tillskott för ett andra eller tredje backpar i en utmanare och vars defensiva mätvärden sannolikt skulle förbättras i den miljön.

Michael Bunting, VF, Nashville Predators

Ålder: 30

Cap hit: $4,500,000, blivande unrestricted free agent

Buntings 10-lags no-trade-lista försvann efter förra säsongen, så han är en tydlig trejdkandidat som spelar på ett utgående kontrakt. Under sin karriär har han visat förmågan att producera i perioder när han paras ihop med linjekamrater på hög nivå. Hans förmåga att irritera kan också skifta momentum i slutspelsserier om han håller sig på rätt sida om gränsen, vilket inte alltid är en garanti. Buntings värde är inte alls vad det var för ett par år sedan, men han skulle fortfarande kunna vara ett diskret, hjälpsamt tillskott för bredden.

Lukas Reichel, VF, Vancouver Canucks

Ålder: 23

Cap hit: $1,200,000, blivande restricted free agent

Det gick snabbt. Canucks förvärvade Reichel från Chicago Blackhawks för bara en månad sedan, och det verkar redan som att han inte passar in, eftersom han nu är tillgänglig för en bytesaffär. Han håller på att få slut på chanser att omsätta sin snabbhet och skicklighet i NHL-produktion. Talanger av detta slag är vanliga: din skicklighet fungerar bara i en toppkedja, och om det inte finns några möjligheter där, fungerar din skicklighet inte i en botten sex-kedja. Det är svårt för spelare som det att hitta hem på NHL-nivå.

Emil Andrae, B, Philadelphia Flyers

Ålder: 23

Cap hit: $903,333, blivande restricted free agent

Även om hans underliggande siffror var starka förra säsongen, har den kortvuxne Andrae inte övertygat Flyers-ledningen, enligt Anthony Di Marco, och han verkar därför inte vara en del av deras långsiktiga planer. Emil Andraes förmåga att driva spelet framåt fortsätter att vara bättre än vad ögat ser, så han skulle faktiskt kunna vara ett diskret kap för ett lag som vet hur man ska använda honom.