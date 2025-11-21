En av Finlands stora talanger har haft svårt att slå sig in i NHL. Nu kommer rapporter från Nordamerika att Brad Lambert bett Winnipeg Jets om en trejd för att få en nystart på annat håll.

Winnipeg Jets ger forwarden Brad Lambert och hans representanter grönt ljus att sondera marknaden för en möjlig bytesaffär. Det avslöjade Frank Seravalli under torsdagen – och det väcker onekligen frågor om vart den unge centerns framtid är på väg.

Lambert, 21, har bara fått chansen i fyra NHL-matcher den här säsongen. Han har visserligen svarat för ett mål men samtidigt snittat blygsamma 9.02 i istid. I AHL har han gjort två matcher med Manitoba Moose, utan att göra poäng.

Den 185 centimeter långe centern valdes som nummer 30 totalt i första rundan av NHL-draften 2022 och har ytterligare ett år kvar på sitt rookiekontrakt efter denna säsong med en lönetaks­träff på 886,666 dollar.

Lambert, som är född i Finland med en kanadensisk far och finsk mor, spelade i HIFK:s, Lahti Pelicans och JYP Jyväskyläs organisationer innan han tog klivet över Atlanten efter draften. Inför NHL-draften 2022 betraktades han länge som ett av de riktigt stora framtidslöftena – innan en motig säsong 2021/22 fick honom att rasa på de flesta listor.

Efter draften spelade han för Moose och WHL-laget Seattle Thunderbirds, där han var med och vann ligatiteln och gick hela vägen till Memorial Cup-finalen. Säsongen 2023/24 tog han en större roll i Moose och stod för 21 mål och 55 poäng på 64 matcher.

Men fjolårets säsong var tuffare – både för Lambert och Moose. Laget mäktade bara med 25 segrar på 72 matcher, och Lambert själv stannade på 35 poäng på 61 matcher. Trots det var han bara två poäng från att bli lagets bäste poängplockare, bakom Mason Shaws 37.

Totalt har Lambert hunnit spela tio NHL-matcher sedan debuten 2023/24 och står på ett mål och tre poäng. I AHL har han producerat 30 mål och 93 poäng på 141 matcher över delar av fyra säsonger med Moose.

Nu återstår frågan: blir Winnipeg platsen där hans potential till slut blommar ut – eller är det dags för en nystart någon annanstans?

