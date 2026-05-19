Leo Sundqvist ryktas återvända till Skellefteå men har inte blivit officiellt presenterad än.

Under tisdagen var backen dock med på Skellefteås omstart inför nästa säsong, rapporterar Norran.

Leo Sundqvist uppges återvända till Skellefteå AIK inför nästa säsong. Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Under tisdagen hade Skellefteå AIK sin omstart inför den kommande SHL-säsongen 2026/27. Laget samlades för första gången efter SM-guldet för att kickstarta försäsongsträningen.

På plats i Skellefteå var då, något oväntat, backen Leo Sundqvist. 20-åringen har lämnat Östersund och ryktas kunna återvända hem till moderklubben Skellefteå. Backen har däremot inte presenterats officiellt av SM-guldvinnarna än. Att han var på plats och var en del av resten av laget som skulle starta sin sommarträning sätter då direkt igång spekulationerna om att övergången tillbaka till Skellefteå är helt klart.

Leo Sundqvist själv är däremot kryptisk om anledningen till att han är på plats och tränar med laget.

– Det får vi se, säger Sundqvist förteget till Norran på frågan om han kommer att spela i Skellefteå den kommande säsongen.

Förra året lämnade Leo Sundqvist Skellefteå och flyttade till Östersund i HockeyAllsvenskan. Där stod Sundqvist för en stark säsong med 19 poäng på 51 matcher från sin backplats. 20-åringen ryktades först tidigt till Mora IK inför nästa säsong men efter hans imponerande spel började SHL-lag också visa intresse för Leo Sundqvist. Både Rögle och Skellefteå ska ha velat värva Sundqvist men i februari kom uppgifter om att backen är klar för en återkomst till Skellefteå.

Expressen uppgav att Leo Sundqvist och Skellefteå ska vara överens om ett längre avtal. Det är däremot oklart om han kommer att spela i SHL nästa säsong eller ifall han blir utlånad tillbaka till HockeyAllsvenskan. Vid ett allsvenskt lån har både Mora och Östersund nämnts som potentiella destinationer.

Leo Sundqvist har Skellefteå AIK som moderklubb och spelade två USM-finaler med Skellefteå 2024 och 2025. För två år sedan vann han guld med Skellefteå medan det förra året blev en finalförlust mot Djurgården. Sundqvist har också noterats för 1+1 på 20 SHL-matcher för Skellefteå.

