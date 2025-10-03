Emil Andrae lyckades inte ta en ordinarie plats på Philadelphia Flyers blålinje. Nu rapporterar DailyFaceoffs Anthony Di Marco att klubben är öppen för att trejda svensken.

Emil Andrae kn vara på väg bort från Philadelphia Flyers. Foto: AP Photo/Matt Slocum

Många Philadelphia Flyers-supportrar uttryckte tidigare i veckan sin förvåning – och i vissa fall bestörtning – när lagledningen valde att skicka ned Emil Andrae till farmarlaget Lehigh Valley Phantoms i AHL. Detta trots att Flyers hade en plats på sin blålinje öppen på grund av skadan som Rasmus Ristolainen dras med.

Nu är det inte säkert att det stannar där.

Uppgifter som Anthony Di Marco delger via DailyFaceoff gör gällande att Flyers funderar på att försöka göra sig av med den tidigare HV71-backen.

”Efter en imponerande första sejour tidigt förra säsongen har Andrae, enligt uppgift, inte haft ledningens fulla förtroende i Flyers. Det är välkänt att Flyers vill förstärka sin backbesättning, och med de småväxta backarna Jamie Drysdale och Cam York redan givna i topp fyra talar Andraes storlek emot honom”, skriver Di Marco och fortsätter:

Philadelphia Flyers kan trejda Emil Andrae

”När jag talade med en källa tidigare i veckan framkom det att Flyers, även om de inte aktivt försöker byta bort honom och fortfarande ser hans värde för organisationen, är öppna för att flytta Andrae. Det finns ingen tydlig uppfattning om vilket värde Andrae har på marknaden, men Flyers skulle i utbyte mot den 23-årige backen leta efter en liknande backtalang eller ett val i tredje rundan.”

Philadelphia Flyers draftade Andrae i andra rundan 2020. Han flyttade över till Flyers organisation tre år senare och har spelat 46 NHL-matcher för klubben sedan dess. 42 av dessa kom i fjol då han bokfördes för sitt första NHL-mål samt sex assist. Den tidigare JVM-kaptenen har även gjort 54 poäng (10+44) på 96 framträndanden i AHL med Lehigh Valley.

På Flyers camp slåss fortfarande den tidigare Linköping- och Färjestadsbacken Adam Ginning om en plats, efter att ha svarat för några starka insatser. 25-åringen spelade i Flyers tredje backpar med ryssen Jegor Zamula i 3–4-förlusten mot New York Islanders natten mot fredag. Anthony Di Marco skriver att han tror att svensken har goda möjligheter att öppna säsongen på den positionen.

Ginning har tidigare spelat elva NHL-matcher under sin tre år i Nordamerika efter att ha valt av Flyers i andra rundan av NHL-draften 2018.

