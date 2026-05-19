Hugo Hell lämnar Forshaga efter två och ett halvt år.

20-åringen flyttar då utomlands – och är klar för spel i Italien.

– Det fanns intresse från allsvenskan, men när det här dök upp kändes det rätt, säger Hell till Nya Wermlands-Tidningen.

Hugo Hell flyttar utomlands och är klar för Vipiteno Broncos i Italien. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Efter att ha haft några starka år i Hockeyettan med Forshaga har Hugo Hell pekats ut som en tänkbar värvning för flera allsvenska klubbar. I början av april berättade 20-åringen också om sina tankar kring framtiden inför nästa säsong.

– Jag vill uppåt, jag satsar och vill spela på så hög nivå som möjligt. Jag har några alternativ sen får vi se vad det bästa alternativet är för mig, säger Hell till hockeysverige.se då.

Hugo Hell flyttar till Italien: ”Bra alternativ”

Nu står det däremot klart att det inte blir någon flytt till HockeyAllsvenskan för Hugo Hell. Han blir nämligen inte kvar i Sverige över huvud taget. Nya Wermlands-Tidningen skriver nämligen att Hell flyttar ner till alpligan, Alps Hockey League, där lag från flera olika länder spelar. Där skriver han på för italienska Vipiteno Broncos.

– Jag var ganska öppen efter säsongen och det här dök upp som ett väldigt bra alternativ. Jag fick en bra känsla direkt när jag pratade med coachen och GM, säger Hugo Hell till tidningen.

I Italien kommer Hugo Hell också att få en svensk huvudtränare. Det är nämligen 50-årige gotlänningen Johan Sjöquist som tränar Vipiteno Broncos sedan flera år tillbaka.

– Det är klart det är en fördel med språket, men framför allt känns det väldigt inspirerande – de verkar ha något bra på gång, säger Hell.

Nobbade klubbar i HockeyAllsvenskan

Hugo Hell har Forshaga som moderklubb men spelade juniorhockey i Färjestad. Han var ombytt i två SHL-matcher för Färjestad men lämnade sedan för att återvända hem till Forshaga under säsongen 2023/24. Där har Hugo Hell visat framfötterna och stått för ett antal fina säsonger.

Hell bekräftar också att han har tackat nej till klubbar i HockeyAllsvenskan för att i stället flytta till Italien.

– Det fanns intresse från allsvenskan, men när det här dök upp kändes det rätt. Det är kanske en annorlunda väg, men jag var sugen på något nytt. Jag ser det som ett äventyr och en chans att växa, både som spelare och som person, säger Hugo Hell till NWT.

Hugo Hell har gjort 47 poäng på 95 matcher för Forshaga i Hockeyettan.

Source: Hugo Hell @ Elite Prospects