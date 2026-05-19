Efter slutspelsuttåget kommer Buffalo Sabres att ta ny sats.

Frågan är om stjärnan Alex Tuch blir kvar då han riskerar att bli free agent.

– Jag har älskat att ha honom tillbaka här nästa säsong, säger skyttekungen Tage Thompson.

Alex Tuch har ett utgående kontrakt med Buffalo Sabres inför nästa säsong. Foto: Brian Fluharty-Imagn Images

Buffalo Sabres förlorade ”game seven” mot Montréal Canadiens efter förlängning. Därmed är klubbens succésäsong, där de gick till slutspel i NHL för första gången på 15 år, över. Framtiden ser ut att kunna vara ljus för Sabres efter framgången den här säsongen, där laget slutade som etta i Atlantic Division.

Det finns däremot fortfarande ett antal frågetecken som laget behöver reda ut inför nästa säsong.

Ett av dem är framtiden för stjärnan Alex Tuch. Han har varit en av Buffalo Sabres bästa spelare i flera år och har kommit tvåa i interna skytteligan bakom målkungen Tage Thompson under tre av de fyra senaste säsongerna. Tuch har nu ett utgående kontrakt med Sabres och kan bli free agent under sommaren ifall parterna inte enas om ett nytt avtal.

Tage Thompson är nu tydlig med sin önskan om att klubben förlänger kontraktet med Alex Tuch.

– Jag har älskat att ha honom tillbaka här nästa säsong. Han är den ultimata lagkamraten. Han är en ledare i laget och en av killarna som kör bussen för oss. Det är många i omklädningsrummet som ser upp till honom. Han spelar på rätt sätt och är en stor, stor anledning till att vi tog oss så pass långt som vi gjorde, säger Thompson till nordamerikansk media efter uttåget i slutspelet.

Så hög lön kan Alex Tuch kräva av Buffalo Sabres

Alex Tuch, 30, skickades till Buffalo Sabres från Vegas Golden Knights som en del av ”Jack Eichel-trejden” 2021. För Tuch var det en flytt ”hem” då han kommer från Syracuse i staten New York som ligger cirka två och en halv timmes bilfärd öster om Buffalo. Tuch har sedan varit en toppspelare för Sabres och sedan 2024 är han också assisterande kapten.

Den gångna säsongen stod Tuch för 33 mål och 66 poäng på 79 matcher. Det är tredje gången på fem säsonger i Sabres som Tuch skjuter över 30 mål. Hans bästa säsong i klubben kom 2022/23 när han gjorde hela 79 poäng på 74 matcher. Under årets Stanley Cup-slutspel stod Tuch för 4+3 på 13 matcher innan uttåget.

Totalt under sin karriär har Alex Tuch spelat 615 NHL-matcher och noterats för 448 poäng. Han har haft en årslön på 4,75 miljoner dollar (nästan 45 miljoner kronor) i sitt nuvarande kontrakt. I sitt nya avtal uppges dock Tuch kräva en dubbelt så hög årslön.

