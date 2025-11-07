Nashville Predators föll med 1–3 mot Philadelphia Flyers trots ett tidigt mål från Ryan O’Reilly. Då tog stjärnan fram den stora sågen.

– Vi kommer inte att ha mycket framgång om jag spelar så patetiskt, säger han till media.

Ryan O’Reilly. Foto: Bildbyrån/Brad Penner och X (Alex Daugherty).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.



I och med nattens 1–3-match har Nashville Predators nu förlorat elva av sina 16 första möten under 2025/26. Ett tungt facit som gör att frustrationen börjat växa, och som skickar ner laget på en tolfte plats i den västra konferensen.



Orden efter slutsignal var därmed inte särskilt positiva.



– De här matcherna har varit konstiga. Vi känner att vi är mitt i mål, men så gör vi några misstag och pucken hamnar i vårt mål. Det är lite så det går just nu. De är lite katastrofala, eller hur? Särskilt när vi inte verkar kunna få pucken i mål, säger Nicolas Hague, enligt NHL.com.



Värst av alla var dock Ryan O’Reilly.

”Jag kan inte slå en tvåmeterspass”

Den 34-årige centerstjärnan tog fram den stora sågen när han fick ge sin syn på matchen och sin egna form – trots att det var just han som styrt in ett skott från Filip Forsberg till 1–0.



– Vi lät dem komma tillbaka, och de pressade tillbaka. Det hände inte. Jag kan gå till mig själv, förstacenter, och jag tappar bara pucken överallt och kan inte slå en tvåmeterspass för att rädda mitt liv. Vi kommer inte att ha mycket framgång om jag spelar så patetiskt. Jag vet inte svaret. Jag har haft ett bra år i min karriär. Jag har inga svar, det är säkert, häver han ur sig till media efter matchen.



Imorgon, lördag, väntar ett möte med Dallas Stars för Nashville Predators.

