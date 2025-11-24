Svenske VM-kaptenen utsedd till veckans spelare i NHL
Följ HockeySverige på
Google news
Rasmus Andersson, 29, gör just nu allt han kan för att säkra sin plats i Sam Hallams OS-trupp.
På måndagen utsågs han till veckans bästa spelare i hela NHL.
Inledningen av förra säsongen var framgångsrik för Rasmus Andersson och hans Calgary Flames. I år har de hittills hört hemma i botten av NHL – men den viktiga ledargestalten från Malmö har klivit fram.
Så pass att ligan på måndagen meddelar att han utsetts till NHL:s bästa spelare för veckan som gick.
Calgary vann tre matcher av fyra – och fick därmed en rejäl boost på självförtroendet. Med de tre segrarna har man i alla fall lämnat jumboplatsen i Western Conference.
Supertalangen med på listan
Bakom succéveckan ligger Rasmus Andersson, som med sina nio poäng (2+7) såg till att hjälpa Calgary till segrarna.
Totalt har han gjort poäng i fem raka matcher, tio totalt.
Veckans andra och tredje stjärna blev backstjärnan Zach Werenski i Columbus Blue Jackets och supertalangen Macklin Celebrini i San Jose Sharks.
Under VM-turneringen i Stockholm i våras var han lagkapten och nu gör han vad han kan för att visa att Hallam ska ta ut honom i OS-truppen i vinter.
Source: Rasmus Andersson @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: