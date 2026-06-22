Lista: NHL:s 50 hetaste free agents

Alex Tuch, Rasmus Andersson och John Carlson är tre av free agent-marknadens hetaste spelare. Foto: Bildbyrån/Imagn Images (montage)

Den här texten ät publicerad på DailyFaceoff.com och översatt till svenska.

Stanley Cup-pokalen har delats ut och nu börjar spurten mot NHL:s free agent-marknad. Det är ingen hemlighet att klassen av unrestricted free agents (UFA) 2026 är relativt svag, men nyhetsflödet inför den 1 juli har inte bara varit negativt för klubbar som vill förstärka sina trupper.

Buffalo Sabres och den mest eftertraktade UFA-spelaren, Alex Tuch, har ännu inte lyckats komma överens om ett nytt kontrakt . Samtidigt rapporteras den rutinerade, spelskicklige backen John Carlson lämna Anaheim Ducks för att testa marknaden. Carlson trivdes i Anaheim men vill flytta tillbaka till USA:s östkust för att komma närmare sin familj .

Det är välkomna nyheter för lag som söker en högerfattad toppback. Toronto Maple Leafs agerade nämligen snabbt redan under de tidiga morgontimmarna den 19 juni och säkrade den allmänt ansedde främsta UFA-backen, Darren Raddysh, genom en sign-and-trade-affär.

Med en av de största pjäserna redan borta från marknaden – hur ser då läget ut inför den stora dagen om en och en halv vecka?

Här är den senaste uppdateringen av vår ranking över de 50 främsta UFA-spelarna när vi närmar oss Stanley Cup-finalen. Åldrarna gäller per den 1 juli 2026 och löneuppgifterna är hämtade från våra vänner på PuckPedia.

Alex Tuch. Foto: Bildbyrån

1. Alex Tuch, HF, Buffalo Sabres

Ålder: 30

Cap hit 2025/26: 4,75 miljoner dollar

Under hela säsongen har frågan varit om Alex Tuch skulle stanna i Buffalo eller inte – och det har varit han som haft kontroll över situationen. Nu är det dock rimligt att fråga sig om det verkligen är rätt för Sabres att skriva ett nytt kontrakt med honom.

Buffalo behöver samtidigt få nya avtal på plats med de begränsat fria spelarna Zach Benson och Peyton Krebs, och lönetaket ger inte utrymme för både dem, Tuch och ytterligare förstärkningar till truppen.

Förhandlingarna mellan Tuch och Sabres körde fast före slutspelet, och mycket talar nu för att marknadens mest attraktiva UFA-forward faktiskt kommer att testa marknaden. Intresse för en fortsättning finns fortfarande från båda håll, men enligt The Athletics Pierre LeBrun har parterna ännu inte lyckats hitta någon lösning trots fortsatta samtal.

Rasmus Andersson. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

2. Rasmus Andersson, B, Vegas Golden Knights

Ålder: 29

Cap hit 2025/26: 4,55 miljoner dollar

Rasmus Andersson hade det tungt efter att ha trejdats till Vegas Golden Knights i januari, men hittade successivt tillbaka till sitt spel – inte minst efter att återförenats med sin tidigare lagkamrat från Calgary Flames, Noah Hanifin.

Defensivt har Andersson varit ojämn och hans roll i powerplay har varit begränsad. Däremot tog hans produktion i spel fem mot fem fart under slutspurten av säsongen, och han användes fortsatt flitigt under slutspelet när Vegas tog sig hela vägen till Stanley Cup-final.

Frågan är nu om Golden Knights, som har en pressad lönetakssituation, har råd att behålla honom. Pavel Dorofeyev väntas få ett dyrt nytt kontrakt och klubben har flera andra ekonomiska utmaningar att hantera. Andersson har dock uttryckt ett intresse för att stanna.

John Carlson. Foto: Griffin Hooper-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

3. John Carlson, B, Anaheim Ducks

Ålder: 36

Cap hit 2025/26: 8 miljoner dollar

Det är fortfarande svårt att förstå att Washington Capitals valde att trejda sin mest poängproducerande back genom tiderna för ett draftval när laget bara var fyra poäng från en wildcard-plats och både Carlson och Alexander Ovechkin gick in i slutet av sina kontrakt.

Efter 17 säsonger i Washington är Carlson djupt rotad i området, både hockeymässigt och privat. Frågan är om det finns en möjlighet att han återvänder till Capitals på ett billigare kontrakt – eller om trejden satte punkt för relationen.

Trots att han fyller 37 år senare i år är Carlson fortfarande en offensiv kraft, särskilt i powerplay. Efter flytten till Anaheim noterades han för 20 poäng på 28 matcher i grundserie och slutspel, och mycket talar för att flera klubbar i Eastern Conference kommer att visa stort intresse. Med Darren Raddysh redan borta från marknaden lär Carlson dessutom kunna inkassera ett mycket lukrativt kontrakt, även om det sannolikt blir kortare till längden.

Sergej Bobrovskij. Foto: Bildbyrån

4. Sergej Bobrovskij, MV, Florida Panthers

Ålder: 37

Cap hit 2025/26: 10,0 miljoner dollar

För bara några år sedan betraktades Sergej Bobrovskijs kontrakt som ett av NHL:s sämsta. Nu är han tvåfaldig Stanley Cup-mästare, en av ligans mest pålitliga slutspelsmålvakter, medlem i 400-vinstersklubben och en blivande Hall of Fame-spelare.

Det som tidigare framstod som otänkbart känns nu fullt möjligt: att Bobrovskij kan närma sig en lön på 10 miljoner dollar per säsong även i sitt nästa kontrakt.

Målvaktsmarknaden är tunn och flera klubbar med mästerskapsambitioner har tydliga problem mellan stolparna. Det gör att Bobrovskijs värde är fortsatt högt trots att han närmar sig 38-årsdagen.

Florida Panthers har lyckats behålla stora delar av sin kärna genom lagvänliga kontrakt de senaste åren, men än så länge finns inget nytt avtal på plats med Bobrovskij. Till skillnad från förra sommaren har Panthers haft gott om tid att förhandla eftersom laget missade slutspelet. Frågan är om ryssen faktiskt kommer att nå den öppna marknaden.

Alex Ovetjkin. Foto: Bildbyrån

5. Alex Ovetjkin, VF, Washington Capitals

Ålder: 40

Cap hit 2025/26: 9,5 miljoner dollar

Alex Ovetjkin lät inte som en spelare som planerar att avsluta karriären när säsongen 2025/26 tog slut.

Det mest intressanta var hur ofta han hänvisade till Washington Capitals sportsliga situation när han pratade om framtiden. Innebär det att han kan tänka sig att spela vidare i ett annat lag om Capitals inte ser ut att kunna utmana om Stanley Cup? Eller handlar det snarare om att det är Washington eller pension som gäller?

Enligt uppgifter väntas Ovetjkin fatta sitt beslut först i juli. Samtidigt är det fortfarande svårt att se honom representera någon annan NHL-klubb än Capitals om han väljer att fortsätta spela.

Boone Jenner. Foto: Bildbyrån

6. Boone Jenner, C, Columbus Blue Jackets

Ålder: 33

Cap hit 2025/26: 3,75 miljoner dollar

Boone Jenner befann sig i en situation som påminde mycket om Alex Tuchs under säsongen.

Om Columbus Blue Jackets hade fallit ur slutspelsracet kunde han ha blivit ett attraktivt trejdobjekt. När laget istället länge var med i kampen valde klubben att behålla sin lagkapten. Blue Jackets föll dock till slut på målsnöret efter en svag avslutning av säsongen.

Ingen spelare har gjort fler matcher i Columbus-tröjan än Jenner, vilket gör det svårt att föreställa sig honom någon annanstans. Samtidigt har han passerat sina bästa år och kan mycket väl lockas av möjligheten att jaga en Stanley Cup-titel. Att han nyligen bytt agent tyder på att han är medveten om hur attraktiv han skulle vara på marknaden som den främsta centern bland årets UFA-spelare.

Jacob Trouba. Foto: Rob Gray-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

7. Jacob Trouba, B, Anaheim Ducks

Ålder: 32

Cap hit 2025/26: 8,0 miljoner dollar

Jacob Trouba har fått karriären på rätt köl igen vid exakt rätt tidpunkt.

Den fysiske backen har varit en viktig del av ett Anaheim Ducks som tagit stora kliv framåt och blivit ett konkurrenskraftigt lag igen. Kanske har Joel Quennevilles ankomst spelat en roll i utvecklingen.

Oavsett anledning har Trouba stärkt sitt marknadsvärde betydligt inför sommaren. Det lär resultera i ett nytt flerårskontrakt, antingen i Anaheim eller någon annanstans.

8. Bobby McMann, VF, Seattle Kraken

Ålder: 30

Cap hit 2025/26: 1,35 miljoner dollar

Innan Toronto Maple Leafs trejdade Bobby McMann vid deadline rapporterades det att forwarden sökte ett kontrakt värt omkring fem miljoner dollar per säsong över fem år.

Det är en nivå som kan få vissa klubbar att tveka. Samtidigt är det lätt att förstå varför intresset finns. McMann kombinerar fart och storlek på ett sätt som är svårt att hitta, och efter flytten till Seattle Kraken gjorde han tio mål på 18 matcher. Totalt slutade han på karriärbästa 29 mål.

Det finns dock en osäkerhetsfaktor: han slog igenom sent och kommer att ha fyllt 30 år innan nästa kontrakt skrivs under. Enligt Pierre LeBrun finns det ett ömsesidigt intresse mellan McMann och Kraken att fortsätta samarbetet.

Fotnot: Seattle Kraken förlängde avtalet med McMann efter att den här texten skrivits

9. Connor Murphy, B, Edmonton Oilers

Ålder: 33

Cap hit 2025/26: 4,4 miljoner dollar

Connor Murphy såg länge ut som en spelare vars marknadsvärde var på väg att försvinna.

I Chicago Blackhawks fick han begränsat med istid och spelade knappt 14 minuter per match under säsongsinledningen. Men efterhand hittade han en viktig roll i lagets framgångsrika boxplay, vilket ledde till större förtroende och till slut en trejd till Edmonton Oilers i utbyte mot ett val i andra rundan.

I Edmonton gick Murphy direkt in i topp fyra och visade att han fortfarande kan spela stora minuter. Med sin storlek, erfarenhet och sitt högerfattade skott har han egenskaper som alltid är eftertraktade på marknaden.

Framtiden i Oilers kan dock påverkas av klubbens kommande tränarrekrytering och hur situationen kring Darnell Nurse utvecklas ur ett lönetaksperspektiv.

Fotnot: Edmonton Oilers förlängde avtalet med Murphy efter att den här texten skrivits

Mario Ferraro. Foto: Justine Willard-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

10. Mario Ferraro, B, San Jose Sharks

Ålder: 27

Cap hit 2025/26: 3,25 miljoner dollar

Mario Ferraro är ingen spektakulär back, men han gör många saker som tränare uppskattar.

Han spelar ett enkelt och uppoffrande spel, tar tunga minuter och kan utan problem användas över 20 minuter per match. De underliggande defensiva siffrorna har inte alltid varit smickrande, men de är också svåra att värdera fullt ut med tanke på att han tillbringat större delen av karriären i ett svagt San Jose Sharks.

Det finns en möjlighet att Ferraro skulle blomma ut i en mer begränsad roll i ett topplag. Samtidigt är han en viktig ledargestalt i ett Sharks som är på väg uppåt igen, och med tanke på att han fortfarande bara är 27 år måste klubben noggrant överväga om det är värt att betala marknadspris för att behålla honom.

11. Mason Marchment, VF, Columbus Blue Jackets

Ålder: 31

Cap hit 2025/26: 4,5 miljoner dollar

Mason Marchment fungerar som bäst i en roll längre ned i topp nio, där han kan bidra offensivt samtidigt som han irriterar motståndarna och tar sig under skinnet på dem. Det konceptet fungerade utmärkt när han var en viktig kugge i Dallas Stars.

I Seattle Kraken fick han ett större ansvar än tidigare och spelade fler minuter än någonsin, något som inte föll lika väl ut. Efter trejden till Columbus Blue Jackets hittade han däremot tillbaka till sitt spel och var nära att producera en poäng per match.

Med tanke på hur väl samarbetet fungerade känns det som att Blue Jackets vore kloka att försöka få till en förlängning.

12. Anthony Mantha, VF, Pittsburgh Penguins

Ålder: 31

Cap hit 2025/26: 2,5 miljoner dollar

Anthony Manthas siffror från säsongen 2025/26 får en nästan att stanna upp. På 81 matcher noterades han för 33 mål och 64 poäng – båda nya personliga rekord.

Mantha har länge varit en spelare vars underliggande siffror sett starka ut, och Penguins general manager Kyle Dubas såg uppenbarligen något som gick att få ut ännu mer av. Nu återstår frågan om Mantha vill testa marknaden efter sitt livs säsong eller om han väljer att stanna i den miljö där han hittills trivts bäst under en karriär som tagit honom genom fem olika NHL-organisationer.

Samtidigt finns det frågetecken. I slutspelet hade han stora problem när Pittsburgh slogs ut av Philadelphia Flyers i första rundan. Var årets succé ett undantag eller ett tecken på en ny nivå? Oavsett vilket väntas Mantha gå ut på marknaden i jakt på ett flerårskontrakt.

13. Anders Lee, VF, New York Islanders

Ålder: 35

Cap hit 2025/26: 7,0 miljoner dollar

Anders Lee har länge varit en stabil ledare för New York Islanders. Han är respekterad, pålitlig och har dessutom lyckats hålla sig relativt skadefri genom åren.

Samtidigt befinner sig Islanders i en övergångsfas. Med Bo Horvat under långtidskontrakt finns redan en naturlig kandidat till kaptensrollen, och organisationen kan vara redo att fullt ut gå in i den era som väntar kring supertalangen Matthew Schaefer.

Om Lee är villig att acceptera ett lagvänligt kontrakt finns det dock få argument mot att behålla honom. Hans ledarskap och rutin har fortsatt ett stort värde. Den senaste tiden har det däremot inte rapporterats om några större framsteg i kontraktsförhandlingarna, vilket öppnar för att han kan bli tillgänglig den 1 juli.

Patrick Kane. Foto: Bildbyrån

14. Patrick Kane, HF, Detroit Red Wings

Ålder: 37

Cap hit 2025/26: 3,0 miljoner dollar

När Patrick Kane är frisk kan han fortfarande vara en mycket värdefull spelare i powerplay.

Efter OS-uppehållet avslutade han dessutom säsongen starkt med 25 poäng på sina sista 24 matcher. Tillsammans med Alex DeBrincat har han varit tillräckligt produktiv för att motivera en fortsättning i Detroit Red Wings.

Frågan är dock om det är det bästa alternativet för Kane själv. Red Wings har nu missat slutspelet tio år i rad, och med Dylan Larkins bytesönskemål råder stor osäkerhet kring lagets framtid. Kane har inte många säsonger kvar i karriären och lär vara angelägen om att få ytterligare en chans att gå långt i Stanley Cup-slutspelet.

15. Jason Dickinson, C, Edmonton Oilers

Ålder: 30

Cap hit 2025/26: 4,25 miljoner dollar

När Edmonton Oilers värvade Jason Dickinson vid deadline betalade de ett förstaval för hans tjänster trots att han var på väg mot unrestricted free agency.

Det säger en hel del om hur högt han värderas runt ligan. Dickinson är ingen spektakulär poängspelare, men han är en av NHL:s mest pålitliga defensiva centrar. Han tar stolthet i att stänga ned motståndarnas bästa spelare, är stark i boxplay och tillhör ligans främsta checkingcentrar i spel fem mot fem.

I takt med att centerutbudet på marknaden tunnats ut har hans marknadsvärde stigit kraftigt. Ett kontrakt med ett årligt värde kring fem miljoner dollar känns inte längre osannolikt.

Fotnot: Dickinson förlängde med Edmonton efter att den här texten hade publicerats.

16. Claude Giroux, HF, Ottawa Senators

Ålder: 38

Cap hit 2025/26: 2,0 miljoner dollar

För ett år sedan var det ett enkelt beslut för Claude Giroux att stanna i Ottawa Senators. Han spelade i staden där familjen bor under somrarna, samtidigt som Senators såg ut att vara på väg uppåt i hierarkin.

Ett år senare ser situationen annorlunda ut. Ottawa tog sig till slutspel men blev svepta redan i första rundan.

Giroux har ändå gjort klart att om han fortsätter sin NHL-karriär vill han helst göra det i Ottawa. Trots sin ålder bidrog han fortfarande med sekundär målproduktion och fortsatte vara en av ligans mest pålitliga tekare.

Mats Zuccarello. Foto: Bildbyrån

17. Mats Zuccarello, HF, Minnesota Wild

Ålder: 38

Cap hit 2025/26: 4,125 miljoner dollar

Även om Mats Zuccarello närmar sig 40 år och kroppen börjar ta stryk finns det fortfarande egenskaper som gör honom attraktiv.

Norrmannen är fortsatt en skicklig powerplayspelare och hans kemi med Kirill Kaprizov visar att han fortfarande kan hänga med NHL:s absoluta toppspelare.

Om han blir kvar i Minnesota Wild eller inte kan mycket väl avgöras av hur aggressivt klubben väljer att agera på trade-marknaden under sommaren.

18. Patrik Laine, HF, Montreal Canadiens

Ålder: 28

Cap hit 2025/26: 8,7 miljoner dollar

Patrik Laine spelade bara fem matcher under säsongen på grund av en bukskada – en brutal timing med tanke på att han nu står inför ett kontraktsår.

Finländaren behöver sannolikt en nystart. Han är fortfarande tillräckligt ung och hans skott är fortfarande tillräckligt vasst för att han ska kunna hjälpa ett lag, särskilt som målskytt i powerplay.

Faktum är att ingen NHL-spelare har producerat fler powerplaymål eller fler skott per 60 minuter i numerärt överläge än Laine sedan starten av säsongen 2023/24.

19. Jaden Schwartz, VF, Seattle Kraken

Ålder: 34

Cap hit 2025/26: 5,5 miljoner dollar

Jaden Schwartz har till stor del hamnat i skymundan i Seattle Kraken, en klubb som bara nått slutspelet en gång under sina fem första säsonger.

Men Stanley Cup-mästaren från 2018/19 med St. Louis Blues har fortfarande mycket hockey kvar i sig.

Det finns visserligen tecken på att utvecklingen går åt fel håll, eller åtminstone att han är på väg tillbaka till den nivå han höll mellan 2022 och 2024 efter ett starkt 2024/25. Ändå har han fortfarande kvaliteter som gör att han kan fylla en roll i en topp sex-kedja hos ett medelbra lag eller som en stabil topp nio-forward i en riktig toppklubb.

Frederik Andersen. Foto: Bildbyrån

20. Frederik Andersen, MV, Carolina Hurricanes

Ålder: 36

Cap hit 2025/26: 2,75 miljoner dollar

För bara några månader sedan såg det ut som att Frederik Andersens tid i Carolina Hurricanes var på väg att ta slut.

Under två års tid hade han inte presterat på den nivå som förväntas av en NHL-startmålvakt, samtidigt som Brandon Bussi tagit över förstaspaden och Pjotr Kotjetkov redan hade kontrakt för ytterligare en säsong.

Men förutsättningarna förändrades. Bussi tappade form, Andersen fick förtroendet när slutspelet började och svarade med ett strålande slutspel under tre raka rundor.

Frågan är nu om det räckte för att spela sig tillbaka in i Carolinas framtidsplaner på kort sikt. Eller förändrades allt igen när Andersen skadades i Stanley Cup-finalen och Bussi därefter noterade en räddningsprocent på 93,1, vann tre matcher och hjälpte Hurricanes att säkra Stanley Cup-titeln?

21. Erik Haula, C, Nashville Predators

Ålder: 35

Cap hit 2025/26: 3,15 miljoner dollar

"Potential" är kanske inte ett ord som vanligtvis används om en 35-åring, men Erik Haula erbjuder ändå fler möjligheter än många andra spelare i samma roll.

Han är i grunden en klassisk center för de lägre kedjorna som spelar boxplay och tar defensivt ansvar, men han har också nått tvåsiffrigt i målkolumnen vid tio olika tillfällen under NHL-karriären. Dessutom kan han flyttas upp högre i laguppställningen under kortare perioder utan att bli en belastning.

Tack vare sin mångsidighet har Haula fortfarande ett tydligt värde på marknaden.

22. Scott Laughton, C, Los Angeles Kings

Ålder: 32

Cap hit 2025/26: 3,0 miljoner dollar

Scott Laughton hittade verkligen rätt under sin tid i Toronto Maple Leafs den här säsongen, inte minst genom sitt ledarskap.

Trots det valde Maple Leafs att sälja av honom inför free agency och skickade honom till Los Angeles Kings. Laughton spelar med hög energi, vinner tekningar, dödar utvisningar och kan dessutom bidra med tvåsiffrigt antal mål.

Han är en utmärkt tredjecenter och skulle vara en av ligans bättre fjärdecentrar.

23. Logan Stanley, B, Buffalo Sabres

Ålder: 28 Cap hit 2025/26: 1,25 miljoner dollar

Efter flytten till Buffalo Sabres fanns det ett stort spann av möjliga utfall för Logan Stanley.

Den storvuxne och fysiske backen med ett tungt skott hade möjligheten att etablera sig som en viktig pusselbit i ett lag med slutspelsambitioner. Samtidigt fanns risken att hans defensiva brister skulle exponeras när matcherna blev viktigare.

Det blev snarare det senare. Under slutspelet snittade Stanley bara 13.02 minuters istid per match, användes i tredje backparet och fick begränsat ansvar i boxplay. Han petades dessutom under de fyra sista matcherna i den andra slutspelsrundan.

Trejden lär ha kostat honom en del pengar på nästa kontrakt, men hans storlek och verktygslåda gör att det fortfarande finns klubbar som ser en outnyttjad potential. Ett flerårskontrakt känns därför fortfarande sannolikt.

24. Jack Roslovic, C, Edmonton Oilers

Ålder: 29

Cap hit 2025/26: 1,5 miljoner dollar

Jack Roslovic gav Edmonton Oilers mycket värde sett till sin lön under grundserien, även om prestationerna varierade en del.

Hans fart och offensiva verktyg gjorde honom användbar i ett Oilers som tappade mycket bredd inför säsongen 2025/26. Frågan är om det räcker för att övertyga klubben om att erbjuda ett flerårskontrakt.

I slutspelet uteblev produktionen helt och hållet, och Roslovic fick till slut nöja sig med en roll längre ned i laguppställningen.

Viktor Arvidsson. Foto: Bildbyrån

25. Viktor Arvidsson, HF, Boston Bruins

Ålder: 33

Cap hit 2025/26: 4,0 miljoner dollar

Efter en skadedrabbad säsong 2023/24 och en svag 2024/25 såg det ut som att Viktor Arvidssons karriär var på väg utför.

Men i Boston Bruins har svensken studsat tillbaka. Om man ser till hela karriären har han egentligen bara haft en riktigt svag säsong, och mycket talar för att han fortfarande kan bidra som en poängproducerande forward i en topp nio-roll.

Innan han skadades i den första slutspelsrundan spelade Arvidsson en avgörande roll i Bruins seger i den andra matchen mot Buffalo Sabres genom att göra två mål.

26. Ilja Michejev, VF, Chicago Blackhawks

Ålder: 31

Cap hit 2025/26: 4,75 miljoner dollar

Ilja Michejev är stor, stark, ansvarstagande i defensiven och tillräckligt skicklig för att regelbundet nå tvåsiffrigt antal mål.

Det är därför svårt att se honom stå utan kontrakt särskilt länge. Spelare med hans profil är alltid eftertraktade.

Mycket tyder dock på att nästa kontrakt skrivs med en ny klubb. Chicago Blackhawks har gjort hans rättigheter tillgängliga på trade-marknaden.

27. Ryan Shea, B, Pittsburgh Penguins

Ålder: 29

Cap hit 2025/26: 0,9 miljoner dollar

Ryan Shea blev ett riktigt utropstecken för Pittsburgh Penguins under säsongen.

Oftast spelade han tillsammans med Kris Letang och lyckades vinna sina minuter i en roll längre ned i backhierarkin. Framför allt bidrog han offensivt, men han gjorde också nytta i boxplay.

Den sena genombrottssäsongen innebär att Shea har spelat sig till en betydande löneökning. Penguins vill gärna behålla honom, men precis som Darren Raddysh förra året har Shea nu en möjlighet att säkra ett livsförändrande flerårskontrakt på den öppna marknaden.

Vladimir Tarasenko. Foto: Matt Krohn-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

28. Vladimir Tarasenko, HF, Minnesota Wild

Ålder: 34

Cap hit 2025/26: 4,75 miljoner dollar

Vladimir Tarasenko är inte längre den stjärnmålskytt han en gång var, men han är fortfarande effektiv.

Trots att han spelade mindre än 15 minuter per match i grundserien slutade han trea i Minnesota Wilds interna målliga i spel fem mot fem.

Vid 34 års ålder är ett långt kontrakt kanske inte realistiskt, men som målskytt i en topp nio-roll har han fortfarande mycket att erbjuda.

29. Michael Bunting, VF, Dallas Stars

Ålder: 30

Cap hit 2025/26: 4,5 miljoner dollar

Michael Buntings stjärna lyser inte lika starkt som när han slog igenom i NHL.

Kanske är det inte så konstigt. Han var redan 26 år gammal när han slutade trea i omröstningen till Calder Trophy, och det är möjligt att hans bästa år redan ligger bakom honom.

Samtidigt är han fortfarande en nyttig forward som bidrar med energi, fysik och förmågan att irritera motståndarna. Den typen av spelare har alltid en plats i NHL.

30. Eeli Tolvanen, VF, Seattle Kraken

Ålder: 27

Cap hit 2025/26: 3,475 miljoner dollar

Eeli Tolvanen nådde aldrig riktigt de höjder som många förutspådde när han slog igenom som en av KHL:s mest spännande unga spelare.

Trots det har han utvecklats till en fysisk och användbar NHL-forward. Hans skottkraft tillhör fortfarande ligans bästa och placerar honom bland de främsta spelarna i NHL i den kategorin.

Han är dessutom tillräckligt farlig offensivt för att kunna spela i ett andrapowerplay. Med tanke på att han fortfarande bara är 27 år är det inte omöjligt att hans bästa säsong ännu ligger framför honom.

31. Tony DeAngelo, B, New York Islanders

Ålder: 30

Cap hit 2025/26: 1,75 miljoner dollar

Tony DeAngelo kommer aldrig att jämföras med defensiva specialister som Jaccob Slavin.

Försvarsspelet har aldrig varit hans största styrka. Däremot finns det få backar som kan transportera pucken och skapa offensiv på samma sätt.

Under de tre senaste säsongerna har DeAngelo tillhört NHL:s absoluta toppskikt när det gäller primära assist per 60 minuter i spel fem mot fem. Offensivt finns det fortfarande mycket att hämta.

32. Teddy Blueger, C, Vancouver Canucks

Ålder: 31

Cap hit 2025/26: 1,8 miljoner dollar

Klubbarna lär knappast betala extra för Teddy Bluegers oväntade målskytte den gångna säsongen.

Hans nio mål på 35 matcher drevs till stor del av en skottprocent som låg långt över karriärsnittet.

Det förändrar dock inte bilden av Blueger som en stabil fjärdecenter. Han är van vid svåra matchups, tar defensivt ansvar och spelar boxplay – egenskaper som alltid efterfrågas.

33. Brett Kulak, B, Colorado Avalanche

Ålder: 32

Cap hit 2025/26: 2,75 miljoner dollar

Brett Kulak är ingen spelare som drar till sig rubriker, men han gör väldigt få misstag.

Han har under flera år varit en pålitlig back längre ned i hierarkin och har på senare tid även visat att han klarar större ansvar.

Dessutom har han samlat på sig betydande slutspelsrutin och behållit en imponerande skridskoåkning trots att han passerat 30-strecket.

Radko Gudas. Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

34. Radko Gudas, B, Anaheim Ducks

Ålder: 36

Cap hit 2025/26: 4,0 miljoner dollar

Radko Gudas istid har sjunkit till den lägsta nivån i karriären i takt med att han blivit äldre.

Han bidrar fortfarande med fysisk närvaro, ledarskap som lagkapten och förmågan att stänga ned motståndare i rätt matchups. Samtidigt börjar kroppen säga ifrån.

Under slutspelet tillbringade han mer tid på behandlingsbänken än i laguppställningen och spelade bara en enda match. Efter en lång karriär byggd på ett kompromisslöst spel har slitaget blivit tydligt.

För klubbar som överväger att erbjuda mer än ett eller två år på nästa kontrakt innebär det en betydande risk.

35. Stuart Skinner, MV, Pittsburgh Penguins

Ålder: 27

Cap hit 2025/26: 2,6 miljoner dollar

Stuart Skinner hade en tung säsong i Pittsburgh Penguins.

Under hela året hade han bara en månad där räddningsprocenten låg över 90 procent, och prestationerna var ofta ojämna.

Samtidigt ska det inte glömmas bort att han bara säsongerna innan var med och tog Edmonton Oilers till två raka Stanley Cup-finaler. Målvakter utvecklas ofta senare än utespelare, och Skinner är fortfarande relativt ung i sammanhanget.

Som backup är han ett intressant alternativ för många klubbar. Hans nivå svänger kraftigt, men när han hittar rytmen finns det en potential som är svår att bortse från.

36. Brent Burns, B, Colorado Avalanche

Ålder: 41

Cap hit 2025/26: 1,0 miljon dollar

Kort och gott: Brent Burns var fortfarande riktigt bra den gångna säsongen.

Trots att han fyllt 41 år bidrog han på hög nivå i båda riktningarna och fick inte heller några särskilt skyddade minuter jämfört med vad som är vanligt för spelare i hans ålder.

Den stora frågan är om han vill fortsätta spela. Kanske har misslyckandet att vinna Stanley Cup med stjärnspäckade Colorado Avalanche bara ökat motivationen att göra ett nytt försök.

37. Jamie Oleksiak, B, Seattle Kraken

Ålder: 33

Cap hit 2025/26: 4,6 miljoner dollar

Jamie Oleksiak producerar väldigt lite offensivt, men han fortsätter vara en effektiv back i ett andra- eller tredjepar.

Han är som bäst när han får spela en tydlig och relativt begränsad roll där han kan använda sin storlek och räckvidd för att vinna sina matcher.

General managers har alltid varit villiga att betala för spelare med hans fysik, och det lär inte förändras i sommar.

Corey Perry. Foto: Bildbyrån

38. Corey Perry, HF, Tampa Bay Lightning

Ålder: 41

Cap hit 2025/26: 2,0 miljoner dollar

Man tänker varje sommar att Corey Perry kanske ska lägga av – och ändå dyker han upp igen.

Vid 41 års ålder fortsätter han att göra avtryck genom sitt retfulla spel och sin förmåga att kliva fram i avgörande lägen. Om Perry vill spela vidare under 2026/27 kommer han med största sannolikhet att hitta en ny klubb.

Under grundserien noterade han sin högsta poängnotering sedan 2021/22 och spelade flest minuter per match sedan 2020/21. Samtidigt är det värt att notera att hans roll minskade kraftigt under slutspelet.

39. Cam Talbot, MV, Detroit Red Wings

Ålder: 38

Cap hit 2025/26: 2,5 miljoner dollar

Innan den gångna säsongen hade Cam Talbot varit bra i fem av sina sex senaste NHL-säsonger.

Men 2025/26 blev ett tydligt steg tillbaka. I Detroit Red Wings är målvaktssituationen numera byggd kring John Gibson, vilket gör att Talbot med största sannolikhet kommer att testa marknaden.

Samtidigt fyller han 39 år den 5 juli, och det finns inga garantier för att spelet studsar tillbaka på den nivån i den åldern – förutsatt att han själv vill fortsätta karriären.

40. Oliver Bjorkstrand, HF, Tampa Bay Lightning

Ålder: 31

Cap hit 2025/26: 5,4 miljoner dollar

Talangen finns fortfarande kvar hos Oliver Bjorkstrand, men målproduktionen har inte följt med sedan flytten till Tampa Bay Lightning.

På 98 matcher har det blivit 17 mål och 41 poäng, mycket på grund av en mindre offensiv roll än tidigare.

Det är möjligt att Bjorkstrand nu går in i den fas av karriären där han skriver kortare kontrakt med lag längre ned i tabellen, får en större offensiv roll och bygger upp sitt marknadsvärde inför framtida trejder.

41. A.J. Greer, VF, Florida Panthers

Ålder: 29

Cap hit 2025/26: 850 000 dollar

A.J. Greer är en spelare som kan förändra momentum i matcher med sitt fysiska spel.

Som forward längre ned i laguppställningen bidrar han med energi, tacklingar och ett ständigt störningsmoment för motståndarna. Samtidigt är han inte helt begränsad offensivt, vilket 17 mål under säsongen visar.

Om han inte skriver nytt med Florida Panthers kommer han sannolikt att locka intresse från flera klubbar som söker en spelare som kan nöta ned motståndarna i täta matcher.

John Klingberg. Foto: Bildbyrån

42. John Klingberg, B, San Jose Sharks

Ålder: 33

Cap hit 2025/26: 4,0 miljoner dollar

John Klingberg lyckades hålla sig relativt frisk den gångna säsongen, vilket i sig var ett viktigt steg framåt.

Han spelade mer än dubbelt så många matcher som under de två föregående säsongerna tillsammans och gjorde dessutom avtryck som pucktransportör och offensiv back i ett San Jose Sharks på uppgång.

Klingberg är inte längre den kompletta spelare han en gång var, men det han fortfarande gör bra – att sätta fart på spelet från egen zon och bidra offensivt – är egenskaper som många lag efterfrågar.

Victor Olofsson. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

43. Victor Olofsson, HF, Calgary Flames

Ålder: 30

Cap hit 2025/26: 1,575 miljoner dollar

Colorado Avalanche skickade iväg Victor Olofsson som en del av affären kring Nazem Kadri för att få ekonomin att gå ihop.

På pappret borde det inte ha varit negativt för hans marknadsvärde. Calgary Flames gav honom bland annat en plats i lagets förstauppställning i powerplay.

Tyvärr följde den svaga utdelningen med skotten från Colorado till Calgary, och totalt sett blev det en besvikelse till säsong. För klubbar som tror på en studs tillbaka kan han dock vara ett klassiskt "buy low"-alternativ.

44. Andrew Peeke, B, Boston Bruins

Ålder: 28

Cap hit 2025/26: 2,75 miljoner dollar

Andrew Peeke är en klassisk högerfattad defensiv back.

Han försvarar ungefär på ligagenomsnittlig nivå, men kombinerar det med storlek, styrka och erfarenhet. Dessutom befinner han sig mitt i sina bästa hockeyår.

Det är kanske inte den mest spektakulära spelartypen, men sådana backar brukar sällan sakna intressenter på marknaden.

45. Nick Blankenburg, B, Colorado Avalanche

Ålder: 28

Cap hit 2025/26: 775 000 dollar

Nick Blankenburg fick en begränsad roll efter flytten till Colorado Avalanche.

Det betyder dock inte att han saknar kvaliteter. Den relativt lille backen kompenserar med rörlighet och offensiva instinkter.

Under tiden i Nashville Predators bidrog han med stabil sekundär offensiv, och det finns goda möjligheter att han får chansen att göra det igen i sin nästa klubb.

46. Jeremy Lauzon, B, Vegas Golden Knights

Ålder: 29

Cap hit 2025/26: 2,0 miljoner dollar

Om man kommer i närheten av Jeremy Lauzon blir man tacklad.

Ingen ordinarie NHL-back har delat ut fler tacklingar per 60 minuter under de senaste tre säsongerna. Hans kompromisslösa spelstil ger honom ett visst värde, särskilt för lag som uppskattar fysik.

Problemet är att han har betydligt svårare att driva spelet i rätt riktning. Lauzon är en spelartyp från en annan era – och det är inte nödvändigtvis en fördel i dagens NHL.

47. Kasperi Kapanen, HF, Edmonton Oilers

Ålder: 29

Cap hit 2025/26: 1,3 miljoner dollar

Kasperi Kapanen kan fortfarande flyga fram på skridskorna.

Han arbetar hårt, spelar med energi och blixtrar till offensivt emellanåt. Det visade han inte minst i första slutspelsrundan 2025/26 då han sensationellt gjorde fyra mål på två matcher för Edmonton Oilers.

På grund av lagets skadesituation fick han spela högre upp i kedjehierarkin än normalt, men i det här skedet av karriären passar han sannolikt bäst i en roll i botten sex.

48. Colton Sissons, C, Vegas Golden Knights

Ålder: 32

Cap hit 2025/26: 2,86 miljoner dollar

Colton Sissons kan mycket väl få ett lyft i marknadsvärde tack vare Vegas Golden Knights resa till Stanley Cup-finalen.

Under slutspelet användes han som tredjecenter, förstacenter i boxplay och till och med i lagets andra powerplayuppställning.

Han är pålitlig defensivt, spelar fysiskt och är stark i tekningscirkeln. Helst vill man kanske ha honom som fjärdecenter snarare än tredjecenter, men han har utan tvekan ett värde.

49. Alex Kerfoot, C, Utah Mammoth

Ålder: 31

Cap hit 2025/26: 3,0 miljoner dollar

Det känns som att Alex Kerfoot har funnits i NHL hur länge som helst, men han är faktiskt bara 31 år gammal.

Säsongen stördes av flera skadeperioder och han kom bara till spel i 34 matcher. Just därför kan han också bli ett intressant fynd på marknaden.

Kerfoot kan spela både center och ytterforward, användas i såväl powerplay som boxplay och har fortfarande en skridskoåkning som håller klart över NHL-genomsnittet.

50. Andrej Kuzmenko, VF, Los Angeles Kings

Ålder: 30

Cap hit 2025/26: 4,3 miljoner dollar

Konsekvens kommer sannolikt aldrig att vara Andrej Kuzmenkos största styrka.

Talangen finns dock fortfarande där. Under NHL-karriären har han i genomsnitt producerat motsvarande 26 mål och 55 poäng per 82 matcher, trots att han bara snittat 15.29 minuters istid.

I powerplay fortsätter han dessutom att vara ett hot. Den gångna säsongen tillhörde han de 25 bästa spelarna i ligan sett till mål per 60 minuter i numerärt överläge.

Används han på rätt sätt kan Kuzmenko fortfarande bidra med värdefull sekundär offensiv för ett NHL-lag.