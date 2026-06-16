Väljer bort fortsättning i Anaheim – blir free agent

Trejden mellan Anaheim Ducks och Washington Capitals slog ned som en bomb.

Efter nästan 17 säsonger i Capitals organisation skeppades John Carlson till Kalifornien för spel i Ducks.

Men det blir ingen långvarig vistelse i Anaheim för den 36-årige amerikanen. När hans kontrakt nu löper ut står det klart att han väljer att kliva ut på free agent-marknaden 1 juli – trots att Ducks general manager Pat Verbeek visat intresse för att behålla veteranbacken.

Det bekräftar agenten Rick Curran för Pierre LeBrun:

– Jag har haft bra samtal med Pat, säger Curran till The Athletic på tisdagen.

– Jag berättade för honom hur mycket John trivdes under sin tid i Anaheim. Men hans önskemål är att återvända och spela i Eastern Conference, närmare familjen och den trygghet som finns där. Pat blev naturligtvis besviken, men hade full förståelse för beslutet.

John Carlson gjorde 60 poäng på 71 matcher

Trots sin ålder hade John Carlson en väldigt produktiv säsong med totalt 60 poäng (14+46) på 71 matcher. 14 av poängen kom på 16 matcher efter flytten till Anaheim. Han adderade ytterligare sex assist på tolv slutspelsmatcher med laget.

Under sin karriär har Carlson spelat 1 159 NHL-matcher och svarat för 785 poäng. Hans främsta merit är Stanley Cup-seger med Capitals 2018, då han spelade en viktig roll i bärgandet av mästerskapstiteln som lagets toppback.

På meritlistan finns även övertidsmålet för USA i finalen mot Kanada 2010 som säkrade JVM-guldet i Saskatoon.

Vilken NHL-klubb i öst som lyckas locka den högerfattade backen till sig återstår att se. Pierre LeBrun lyfter fram Tampa Bay Lightning som en het kandidat. Speciellt om de går miste om genombrottsbacken Darren Raddysh, som i likhet med John Carlson kan bli unrestricted free agent 1 juli.