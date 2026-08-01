Alexander Lunsjö flyttar till Frankrike.

Foto: Andreas Sandström/Bildnyrån

2023 lämnade Alexander Lunsjö svensk ishockey. Efter fyra raka säsonger i Västerås gick parterna skilda vägar. Därefter har forwarden enbart spelat i utlandet.

Han flyttade först till England och skrev på för Nottingham Panthers. Där var Lunsjö en framträdande spelare med 17 mål och 38 poäng på 54 matcher. 2024 lämnade han den brittiska ligan och flyttade tillbaka till Skandinavien genom att skriva på för danska Frederikshavn White Hawks.

Under två säsonger stod Lunsjö för sammanlagt 53 poäng. Han inledde starkt med 30 poäng på 39 matcher under sin första säsongen men hade det lite tuffare förra säsongen med 23 poäng på 44 matcher som facit. Forwarden gick därefter skilda vägar med Fredrikshamn och har funnits tillgänglig på marknaden.

Alexander Lunsjö klar för Chamonix

Under lördagen har Lunsjö dock gjort klart med en ny klubb. Han stannar utomlands men byter land och liga. Detta eftersom 29-åringen presenteras av Chamonix i Frankrike .

"Lunsjö är en komplett anfallare som har varit en produktiv målskytt alla ligor som han spelat i. Han kommer utan tvekan att bli en nyckelspelare offensivt. Chamonix-fansen kommer att få möjlighet att se honom mycket snart när laget officiellt återupptar träningen, och han borde bli en riktig banbrytare i offensiven", skriver klubben på sin hemsida .

Skåningen kom fram genom Rögle s juniorled och stod för 1+1 på 22 SHL-matcher innan han lämnade. Lunsjö klev då ner i Hockeyettan och spelade två säsonger med Kallinge/Ronneby IF. Under andra året i KRIF exploderade forwarden och var en av ligans allra bästa spelare. Han stod för totalt 24 mål och 63 poäng på 48 matcher vilket ledde till att han fick ett allsvenskt kontrakt i Almtuna .

Efter en säsong i Almtuna värvades Alexander Lunsjö till Västerås där han etablerade sig som en nyckelspelare. Hans bästa säsong kom 2020/21 när Lunsjö sköt 21 mål och 34 poäng på 42 matcher i HockeyAllsvenskan . Det blev fyra säsonger i VIK-tröjan för Lunsjö innan han flyttade utomlands. Forwarden har stått för sammanlagt 132 poäng på 253 matcher i HockeyAllsvenskan under sin karriär.