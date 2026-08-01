Michael Hutchinson har avslutat sin karriär.

Foto: Sergei Belski-USA TODAY-Sports

Under sin elitkarriär studsade Michael Hutchinson ofta fram och tillbaka mellan NHL och AHL utan att riktigt etablera sig som en ordinarie målvakt i världens bästa hockeyliga.

I NHL-draften 2008 valdes Hutchinson i tredje rundan av Boston Bruins. Han kom dock aldrig att spela för Bruins i NHL utan gjorde tre säsonger i farmarligan innan han fick chansen av Winnipeg Jets.

Det var i Winnipeg som Michael Hutchinson hade sin mest framgångsrika tid som hockeyspelare. Han fick göra NHL-debut för Jets under säsongen 2013/14 och spelade sedan till sig en ordinarie plats i Winnipeg säsongen därpå. Hutchinson tillbringade sedan tre säsonger som backup i NHL till först Ondřej Pavelec och sedan till Connor Hellebuyck.

Hans bästa säsong kom 2014/15 där Hutchinson hade 91,4 i räddningsprocent och 2,38 GAA på 38 matcher för Winnipeg Jets. Övriga två säsonger hade han över 90 i räddningsprocent och spelade 30 respektive 28 matcher.

Hutchinson förlorade dock sedan sin plats i Winnipeg Jets och fick sedan lämna klubben. Därefter tillbringade burväktaren flera år som en vagabond i NHL. Han bytte klubb åtta gånger på sex år mellan 2018 och 2024. Han fick då endast göra inhopp i NHL och var annars en AHL-målvakt.

Avslutade karriären med spel i Finland

Michael Hutchinson fick speltid i NHL under elva säsonger men noterades för blott 154 matcher. Förutom Winnipeg Jets kom han även att spela för Florida Panthers, Toronto Maple Leafs, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights, Columbus Blue Jackets och Detroit Red Wings.

2024 valde målvakten sedan att flytta till Europa . Han skrev på för SaiPa i Finland men hade där ingen lyckad tid. Hutchinson hade bleka 88,6 i räddningsprocent och 3,02 GAA på 24 matcher i Liiga. Det ledde till att han blev petad av den förre Mora målvakten Kari Piiroinen i slutspelet när SaiPa skrällde sig till final där de sedan förlorade mot KalPa.

Efter tiden i Finland spelade Michael Hutchinson inte någon ishockey alls under förra säsongen, 2025/26. Via Winnipeg Jets har 36-åringen sedan bekräftat att han avslutar sin hockeykarriär och lägger skridskorna på hyllan.