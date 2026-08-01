Svarar om Djurgårdens intresse: "Skulle ljuga om jag sade annat"

William Wiå öppnar upp om intresset från Djurgården.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Detta är den andra delen av en längre intervju med William Wiå. Missa inte den första delen där Wiå berättar om flytten till Tappara.

Efter åtta säsonger i HockeyAllsvenskan kom det stora genombrottet för William Wiå i fjol. Han tog stora kliv framåt i spelet och var en ledande spelare för Södertälje samt spelade på toppnivå i HockeyAllsvenskan. Wiå fick ett stort förtroende i SSK och tackade genom att stå för karriärens bästa säsong där han gjorde 17 mål och 32 poäng på 64 matcher i både grundserien och slutspelet.

Det stod därför redan tidigt klart att den skicklige tvåvägsforwarden skulle lämna Södertälje för en ny utmaning i en högre liga. Länge spekulerades det om att William Wiå var på väg till SHL men i slutändan blev det ett annat spår för 27-åringen.

Tidigare i veckan presenterades Wiå nämligen av den finska storklubben Tappara.

– Det var där i slutet av säsongen som de var intresserade och det var såklart intressant direkt. Jag blev supertaggad på den möjligheten och det är jättekul att det kunde bli klart. Jag ser supermycket fram emot att spela här, och det ska bli jättekul att testa på att spela utomlands också, säger William Wiå till hockeysverige.se om flytten till Tappara.

William Wiå flyttar till Finland efter starka säsongen i SSK.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

William Wiå svarar om SHL-intresset: "Var inte så nära"

I princip hela säsongen omgärdades William Wiå av rykten att SHL-klubbar uppvaktade honom. I vintras blev han också inlånad och fick spela två matcher i SHL för Djurgården , där Wiå även hade spelat som ung.

Det blev däremot aldrig någon SHL-flytt för forwarden.

Hur såg det ut med SHL-intresset egentligen?

– Ja, det var lite intresse och så där. SHL var mitt mål under säsongen och jag spelade ju två matcher på lån hos Djurgården också, och det var verkligen jättekul att spela där. Sedan var det lite smått intresse men det var inte så där större eller konkret. När Tappara sedan dök upp och jag fick den här möjligheten, då kände jag att jag ville köra på det och hoppa på det här äventyret.

Det spekulerades ju mycket om Djurgården, men det var inte aktuellt då?

– Det var inte så nära som det kanske kändes. När jag gjorde mina två matcher där kände jag verkligen att det var grymt kul. Första matchen när jag kom dit var ju inför ett fullsatt Globen och det var såklart extra speciellt. Jag har ju spelat i Djurgården från tio års ålder ända upp till A-laget så det var speciellt att få komma tillbaka och spela två matcher där.

William Wiå fick spela för Djurgården i Avicii Arena i vintras.

Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Drömmen att få spela i Djurgården lever

William Wiå kommer från Stockholm och har Haninge HF som moderklubb. Han gick sedan vidare till Djurgården och klättrade hela vägen från ungdomslagen till SHL. Wiå var bland annat lagkapten för Djurgårdens J20-lag samt fick spela 14 SHL-matcher i DIF-tröjan innan han lämnade för spel i HockeyAllsvenskan.

Eftersom han också blev inlånad av Djurgården under förra säsongen gick det flitiga rykten om att Wiå var på väg tillbaka till klubben men i stället väntar alltså spel i Liiga den kommande säsongen.

Även om det inte blev av nu, har du fortfarande en dröm om att spela för Djurgården i framtiden?

– Ja, jag skulle ljuga om jag sade annat. Jag har ju spelat där i så många år, gick hockeygymnasium där och känner fortfarande en del folk där. Jag har alltid kollat på många av Djurgårdens matcher och så också. Sedan är det ju så att under en hockeykarriär kan man inte bara spela där man känner för att spela. Oavsett så är jag här i Finland nu i stället och jag är sjukt glad för det också och väldigt taggad inför säsongen med Tappara, avslutar William Wiå.