Skriver långt kontrakt med succévärvningen

Bobby McMann har fått ett sent genombrott - nu belönas han. Foto: Bildbyrån.

Bobby McMann har haft en karriärsresa som inte liknar speciellt många andra. Han draftades aldrig, och efter sin collegekarriär harvade han på i AHL innan han slutligen slog sig in som helt ordinarie i NHL först som 27-åring, säsongen 23/24. Efter ett par starka år i Toronto trejdades han i våras till Seattle Kraken , och där tog han ytterligare ett kliv.

McMann gjorde 10+4 på bara 18 matcher - och landade totalt på 29 mål (19 med Toronto) förra säsongen. Inte illa för en spelare som satt på en lönetaksträff på, i sammanhanget, rejält blygsamma 1,35 miljoner dollar. Men efter förra säsongens succé cashar han nu in rejält, när Seattle väljer att säkra upp forwarden.

Bobby McMann förlänger med Seattle

30-åringen har nämligen belönats med ett sexårskontrakt värt 5,75 miljoner dollar. Därmed försvinner ett av de största namnen från sommarens free agent-marknad. McMann skulle bli free agent den första juli och hade då kunnat välja och vraka mellan anbuden. Nu väljer han att stanna i Kraken och skriva på ett avtal hela vägen till 2032.

Den tacklingsvillige forwarden har totalt gjort 105 poäng (64+41) på 218 matcher i NHL.