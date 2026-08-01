Lämnade Västerås – klar för konkurrenten

Max Karlsson går från VIK till VH.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Efter att ha gått genom Rögle s juniorverksamhet och tagit sig upp till SHL säsongen 2024/25 lämnade Max Karlsson skåningarna. Han flyttade då till HockeyAllsvenskan för spel i Västerås.

21-åringen lämnade sedan VIK efter säsongens slut och nu har han gjort klart med sin nästa klubbadress. Under lördagen presenteras Karlsson av allsvenska konkurrenten Vimmerby.

– Det ska bli väldigt kul att komma hit. Det känns fantastiskt kul, väldigt spännande att få komma hit. Jag har fått en jättebra bild av hela föreningen och staden. Jag ser väldigt mycket fram emot att få komma hit, säger han i ett klipp på klubbens Instagram-konto .

Max Karlsson klar för Vimmerby Hockey

Den senaste säsongen i Västerås utmärkte sig Max Karlsson som en defensiv center med tvåvägsegenskaper. Han stod för tio poäng på 46 matcher i HockeyAllsvenskan. Nu kliver han in till Vimmerby.

– Vi är riktigt glada att Max väljer Vimmerby Hockey. Han har fart, skicklighet och en stark tävlingsinstinkt. Vi tror att han har mycket mer att ge och vill ge honom förtroendet att fortsätta driva sin utveckling här, säger sportchef Pelle Johansson.

Max Karlsson har Tingsryds AIF som moderklubb men flyttade till Rögle som tonåring. Han avancerade sedan från J18-laget till SHL. 2023 var han med och vann JSM-guld med Rögle. Han blev sedan lagkapten för J20-laget under säsongen 2024/25 och gjorde då även 13 mål och 25 poäng på 21 matcher i J20 Nationell. Han noterades även för 1+5 på 31 matcher i SHL samma säsong.

Därefter har Karlsson gjort en säsong i HockeyAllsvenskan och gör sig nu redo för en andra allsvensk säsong, den här gången i Vimmerby.