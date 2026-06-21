SHL-importens storebror cashar in – skriver 190-miljonerskontrakt

Jason Dickinson förlänger sin vistelse i Edmonton med fem år. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Jason Dickinsons framtid är säkrad.

På söndagen meddelade Edmonton Oilers att klubben kommit överens med den rutinerade forwarden om ett nytt femårskontrakt värt totalt 20 miljoner dollar. Avtalet har en lönetaksträff på fyra miljoner dollar per säsong och innebär att Dickinson stannar i Alberta till sommaren 2031.

Den 30-årige centern hade möjlighet att bli unrestricted free agent den 1 juli, men väljer nu i stället att fortsätta sin karriär i Oilers.

Jason Dickinson trejdades till Edmonton Oilers

Dickinson inledde säsongen i Chicago Blackhawks, men trejdades till Edmonton den 4 mars . Totalt svarade han för 17 poäng, fördelat på sju mål och tio assist, på 64 grundseriematcher under säsongen. Efter flytten till Oilers noterades han för fyra poäng (ett mål och tre assist) på 17 matcher.

I slutspelet stod Dickinson för tre poäng, två mål och en assist, på fyra matcher. Edmonton fick dock en kort resa i Stanley Cup-slutspelet och slogs ut av Anaheim Ducks redan i den första rundan efter sex matcher.

Efter säsongens slut gjorde Dickinson ingen hemlighet av att han gärna ville stanna i klubben.

– Det var fantastiskt, jag älskade att spela här. Publiken var fantastisk, organisationen behandlar spelarna väldigt bra och staden känns som hemma, sade Dickinson till NHL.com efter uttåget.

– Jag sa till min fru att det nästan känns som att vara hemma. Allt känns naturligt här och det är definitivt något jag ville diskutera med klubben.

Äldre bror till Josh Dickinson

Jason Dickinson valdes av Dallas Stars i den första rundan som 29:e spelare totalt i NHL-draften 2013. Under NHL-karriären har han även representerat Vancouver Canucksoch Chicago Blackhawks innan han kom rill Oilers.

På 566 grundseriematcher i NHL har Dickinson samlat ihop 172 poäng (75 mål och 97 assist). Han har dessutom gjort tolv poäng på 44 slutspelsmatcher.

För svenska hockeyfans är Dickinson också ett välbekant namn av en annan anledning. Han är nämligen storebror till Josh Dickinson, som nyligen presenterades som nyförvärv av Örebro Hockey inför den kommande SHL-säsongen. Dickinson den yngre har även spelar för MoDo Hockey och Rögle BK i Sverige.