NHL

Efter trejden – skriver kontrakt värt 650 miljoner

Publicerad 19 juni 2026 18:46
Hunter Crowther
Hunter Crowther
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Toronto Maple Leafs förstärker backsidan rejält inför nästa säsong. Klubben har värvat Darren Raddysh från Tampa Bay Lightning och säkrat den offensivt skicklige backen med ett åttaårigt kontrakt värt drygt 650 miljoner kronor.

Darren Raddysh kammar hem storkovan i Toronto. Foto: Sergei Belski-Imagn Images
Darren Raddysh kammar hem storkovan i Toronto. Foto: Sergei Belski-Imagn Images
Foto: USA Today Sports

Toronto Maple Leafs har gjort ett av sommarens största drag på transfermarknaden.

Klubben meddelade på fredagen att man har värvat backen Darren Raddysh från Tampa Bay Lightning i utbyte mot ett val i femte rundan av NHL-draften 2026. Samtidigt rapporterade Sportsnets insider Elliotte Friedman att den 30-årige kanadensaren omedelbart skrivit på en åttaårig kontraktsförlängning värd 8,5 miljoner dollar per säsong. Totalt är kontraktet värt 68 miljoner dollar, vilket motsvarar 650 miljoner svenska kronor. 

– Vi är oerhört glada över att få in en back av Darrens kaliber i vår organisation, sade Leafs general manager John Chayka i ett uttalande.

– Darren har utvecklats till en av NHL:s främsta tvåvägsbackar. Han kombinerar elitklass i puckhantering med lugn, tävlingsinstinkt och starkt spel över hela isen. Han stärker vår backsida i alla spelformer och är precis den typ av spelare vi vill ska hjälpa till att leda laget.

Darren Raddysh satte målrekord i Tampa

Raddysh kommer från sin klart bästa NHL-säsong hittills. Under 2025/26 noterades han för 22 mål och 48 assist på 73 grundseriematcher, totalt 70 poäng, samtidigt som han snittade 22 minuter och 42 sekunder i istid per match.

Hans 22 mål innebar ett nytt klubbrekord för Tampa Bay Lightning för flest mål av en back under en och samma säsong. Bland NHL:s backar slutade han delad tvåa i målligan, elva i assistligan och sexa i poängligan.

Raddysh skulle ha blivit unrestricted free agent den 1 juli och rankades som den näst främsta tillgängliga spelaren på Daily Faceoffs lista över sommarens bästa UFA-spelare.

Den Toronto-födde backen har spelat delar av fem NHL-säsonger och står noterad för 35 mål och 108 assist, totalt 143 poäng, på 249 grundseriematcher. I Stanley Cup-slutspelet har han samlat ihop fyra poäng på 20 matcher.

Innan NHL-genombrottet säsongen 2021/22 tillbringade Raddysh sex säsonger i AHL, där han producerade 171 poäng på 339 matcher för Syracuse Crunch, Hartford Wolf Pack och Rockford IceHogs.

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