Darren Raddysh kammar hem storkovan i Toronto. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Toronto Maple Leafs har gjort ett av sommarens största drag på transfermarknaden.

Klubben meddelade på fredagen att man har värvat backen Darren Raddysh från Tampa Bay Lightning i utbyte mot ett val i femte rundan av NHL-draften 2026 . Samtidigt rapporterade Sportsnets insider Elliotte Friedman att den 30-årige kanadensaren omedelbart skrivit på en åttaårig kontraktsförlängning värd 8,5 miljoner dollar per säsong. Totalt är kontraktet värt 68 miljoner dollar, vilket motsvarar 650 miljoner svenska kronor.

– Vi är oerhört glada över att få in en back av Darrens kaliber i vår organisation, sade Leafs general manager John Chayka i ett uttalande.

– Darren har utvecklats till en av NHL:s främsta tvåvägsbackar. Han kombinerar elitklass i puckhantering med lugn, tävlingsinstinkt och starkt spel över hela isen. Han stärker vår backsida i alla spelformer och är precis den typ av spelare vi vill ska hjälpa till att leda laget.

Darren Raddysh satte målrekord i Tampa

Raddysh kommer från sin klart bästa NHL-säsong hittills. Under 2025/26 noterades han för 22 mål och 48 assist på 73 grundseriematcher, totalt 70 poäng, samtidigt som han snittade 22 minuter och 42 sekunder i istid per match.

Hans 22 mål innebar ett nytt klubbrekord för Tampa Bay Lightning för flest mål av en back under en och samma säsong. Bland NHL:s backar slutade han delad tvåa i målligan, elva i assistligan och sexa i poängligan.

Raddysh skulle ha blivit unrestricted free agent den 1 juli och rankades som den näst främsta tillgängliga spelaren på Daily Faceoffs lista över sommarens bästa UFA-spelare.

Den Toronto-födde backen har spelat delar av fem NHL-säsonger och står noterad för 35 mål och 108 assist, totalt 143 poäng, på 249 grundseriematcher. I Stanley Cup-slutspelet har han samlat ihop fyra poäng på 20 matcher.

Innan NHL-genombrottet säsongen 2021/22 tillbringade Raddysh sex säsonger i AHL, där han producerade 171 poäng på 339 matcher för Syracuse Crunch, Hartford Wolf Pack och Rockford IceHogs.