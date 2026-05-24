Ottawa Senators jagar en ny målvakt som ska bilda målvaktspar med Linus Ullmark.

Enligt Ottawa Citizen är Stuart Skinner just nu det hetaste spåret.

Kan Linus Ullmark och Stuart Skinner bilda målvaktspar i Ottawa Senators nästa år?

Säsongen tog slut för Ottawa Senators sedan laget åkt ut med 4-0 i matcher mot Carolina Hurricanes i den första slutspelsrundan. Detta trots att Ullmark storspelade och hade 93,2 i räddningsprocent och 2,03 GAA på de fyra matcherna.

Ett problem för Ottawa Senators under NHL-säsongen var att laget var för beroende av Ullmarks storspel. Han spelade i 49 matcher under grundserien, trots att han var borta i över en månad i en kamp mot mental ohälsa. Det var med andra ord en hård belastning på Linus Ullmark och Senators hade inte tillräckligt bra alternativ bakom svensken. Leevi Meriläinen hade svaga 86,0 i räddningsprocent på 20 matcher och under säsongen hämtade ”Sens” in 38-årige James Reimer som hade 88,6 i räddningsprocent på 14 matcher.

Både Meriläinen och Reimer har utgående kontrakt med Ottawa Senators, där finländaren blir restricted free agent och Reimer blir unrestricted free agent. Enligt uppgifter väntas Ottawa gå skilda vägar med båda målvakter och i stället försöka få in en mer etablerad och stabil målvakt som ska bli backup bakom Linus Ullmark.

Ottawa Senators jagar Stuart Skinner

Enligt Ottawa Citizen ska Ottawa Senators nu också ha identifierat sitt förstaval i jakten på en målvakt som kan kliva in och spela 30-35 matcher för att backa upp Ullmark nästa säsong. Enligt uppgifter ska Ottawa vilja värva 27-årige Stuart Skinner.

Stuart Skinner inledde årets säsong i Edmonton Oilers men trejdades sedan till Pittsburgh Penguins i utbyte mot Tristan Jarry. Skinner lyckades däremot inte lyfta i Pittsburgh och kan bli free agent till sommaren. Penguins uppges inte erbjuda Skinner ett nytt kontrakt vilket innebär att han troligtvis kliver ut på den öppna marknaden. Då ska Ottawa Senators vara beredda att hugga för att försöka sajna målvakten till ett avtal som free agent. I sitt nuvarande avtal har Skinner tjänat 2,6 miljoner dollar (drygt 24 miljoner kronor) per säsong.

2017 draftades Stuart Skinner av Edmonton Oilers i tredje rundan. Under säsongen 2022/23 klev han upp och blev förstemålvakt för Oilers. Han var också etta för Edmonton när klubben spelade Stanley Cup-final både 2024 och 2025. Trots lagets framgång under Skinners tid som förstaval i Edmonton var 27-åringen ofta kritiserad för sitt svajiga och ojämna spel i stunder.

