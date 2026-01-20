Ullmark bryter tystnaden: ”Vad i h-vete är det för fel på folk?”

Han har av personliga skäl inte spelat sedan den 28 december.

Linus Ullmark har tagit tjänstledigt från Ottawa Senators – och då har det börjat spridas illasinnade rykten om den svenska målvakten.

— Det tog dem mindre än 24 timmar innan de försökte hitta anledningar till varför jag är borta, säger stjärnan i en intervju med TSN.

Linus Ullmark bryter tystnaden.

Det var efter jul som Linus Ullmark valde att ta en paus från ishockeyn. Den svenska målvakten lämnade Ottawa Senators som hänvisade till personliga anledningar. Då började det också ganska tidigt spridas rykten om svensken.

Rykten som inte hade något att göra med hans ishockeyspel, utan om saker utanför planen.

Det fick till och med Ottawa att gå ut och kraftfullt dementera ryktesspridning. Där general manager Steve Staios bland annat sa att han var ”äcklad” över vad som skrevs på internet.

— Ryktena som skrevs om mig och min familj började en dag efter att jag tog tjänstledigt. Folk undrar varför hockeyspelare, professionella idrottare, inte pratar. Varför vi inte visar några känslor, varför mental hälsa hos män och kvinnor är ett stigma. Det tog dem mindre än 24 timmar innan de försökte hitta anledningar till varför jag är borta. Säga att jag är en ”homewrecker”, en person som ingen gillar i laget och jag kan inte försvara mig själv. Jag visste inte om det här innan dagar senare, säger Linus Ullmark nu till TSN.

Linus Ullmark om illasinnade rykten: ”Det suger”

Den svenska stjärnmålvakten har tidigare varit en förespråkare för mental hälsa inom ishockeyn. Nu börjar han närma sig en comeback efter en tid utanför isen. Som alltså har präglats av rykten och skriverier på internet.

— Det suger för jag har en familj. Jag har en fru och barn. Jag får textmeddelanden som undrar om vi är okej, ”ja, hurså”. Och sen berättar de om ryktena och man tänker vad i h-vete är det för fel på folk?

Linus Ullmark har gjort 28 matcher för Ottawa den här säsongen.

