Målvaktsfrågan har länge varit av stort intresse i Edmonton Oilers. Nu ser det ut som att klubben har hittat en lösning på målvaktssidan – under eftermiddagen stod det klart att Stuart Skinner trejdas till Pittsburgh Penguins i utbyte mot burväktaren Tristan Jarry.

Stuart Skinner. Foto: Kevin Ng/Bildbyrån.

Det har inte gått helt som planerat för toppsatsande Edmonton Oilers under den första tredjedelen av NHL-säsongen 25/26. En spelare som har varit särskilt ifrågasatt är den 27-årige burväktaren Stuart Skinner. Han har 89,1 i räddningsprocent på 23 matcher den här säsongen och snittar 2,83 insläppta mål per match.

Nu kan Edmonton hittat en lösning på målvaktsfrågan genom en trejd med Pittsburgh Penguins. Under eftermiddagen stod det klart att Skinner trejdas till Pittsburgh i utbyte mot den 30-årige målvakten Tristan Jarry.

Pittsburgh får även försvararen Brett Kulak och ett av Edmontons draftval i andrarundan av draften 2029. Edmonton får dessutom forwarden Samuel Poulin. NHL-insidern Frank Seravelli var först med att rapportera om trejden på X under eftermiddagen.

Tristan Jarry har 90,9 i räddningsprocent på 14 matcher den här säsongen, och släpper in 2,66 mål per match i snitt. Under fjolårssäsongen åkte dock den kanadensiska målvakten på en svacka och spelade under en tid med farmarlaget i AHL.

Source: Stuart Skinner @ Elite Prospects