Linus Ullmark har haft en tung säsong i Ottawa Senators. Nu kommer beskedet att den svenske målvakten tar en personlig timeout på obestämd tid av personliga skäl, meddelar klubben.

”Linus har klubbens fulla stöd”, skriver klubben i ett pressmeddelande.

Linus Ullmark tar timeout från NHL, meddelar Ottawa Senators. Foto: Marc DesRosiers-IMAGN Images



Linus Ullmark byttes ut i nattens 5–7-förlust mot Toronto Maple Leafs. Detta efter att ha släppt in fyra mål på 14 skott.

Av allt att döma blir det den svenske målvaktens sista framträdande för Ottawa Senators på ett tag.

Under söndagen kom nämligen beskedet att 32-åringen tar en timeout från spel i NHL av personliga skäl.

”Linus har klubbens fulla stöd under den här tiden. Av respekt för Linus kommer vi inte att göra några fler kommentarer”, skriver klubben.

Linus Ullmark tar en paus

Linus Ullmark kom till Ottawa Senators i en trejd från Boston Bruins inför förra säsongen. Redan i oktober förra året förlängde han sitt avtal med Senators, då han skrev ett fyraårskontrakt värt 8,25 miljoner dollar per säsong.

Efter en lovande första säsong med ”Sens”, där han hade en räddningsprocent på 91,0, har det gått tyngre den här säsongen. Efter de 28 första matcherna den här säsongen har han en räddningsprocent på 88,1. Det placerar honom på 52:a plats bland ligans målvakter, ett par placeringar bakom landsmannen Jacob Markström (88,3) som också har haft en tuff första halva av säsongen.

Under NHL-karriären har den tidigare MoDo-målvakten gjort 314 framträdanden för Buffalo, Boston och Ottawa med en räddningsprocent på 91,4. Hans största framgång i NHL kom säsongen 2022/23 då han ledde Boston Bruins till den poängmässigt sett bästa säsongen av ett NHL-lag i ligans historia. Efter att ha stoppat 93,8 procent av skotten belönades han som tredje svensk efter Pelle Lindbergh och Henrik Lundqvist med Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt.

Ottawa Senators ligger just utanför en slutspelsplats i Atlantic Division med 41 inspelade poäng på 37 matcher.

Source: Linus Ullmark @ Elite Prospects