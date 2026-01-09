Ottawa Senators agerar i Linus Ullmarks frånvaro. Klubben skriver ett tryout-kontrakt med veteranen James Reimer i AHL – och förväntas sajna honom till ett NHL-kontrakt inom kort.

James Reimer går mot en NHL-comeback med Ottawa Senators. Foto: Marc DesRosiers-Imagn Images

Ottawa Senators befinner sig i en prekär situation i NHL. De ligger sist i Atlantic Division och saknar sin svenska förstamålvakt Linus Ullmark, som tagit en timeout.

För att stärka upp sin målvaktssida har klubben nu gjort klart med veteranen James Reimer, 37. Han kommer först att rapportera till farmarlaget Belleville Senators i AHL på en tryout, men TSN:s Darren Dreger meddelar att klubben förväntas skriva NHL-kontrakt med kanadensaren – som på sikt ska fungera som backup till Ullmark när han återvänder.

The @Senators have signed veteran goalie James Reimer to an AHL PTO. Expect Reimer to report to Ottawa in a few days with an NHL contract. Ultimately, the hope is Reimer will provide good backup to Linus Ullmark when he returns from Personal

Leave. — Darren Dreger (@DarrenDreger) January 9, 2026

Linus Ullmark har saknats sedan den 28 december efter att ha tagit ledigt från klubben av personliga skäl. Under natten gick klubben också ut och fördömde den ryktesspridning som följt i spåren av svenskens frånvaro.

James Reimer deltog på Toronto Maple Leafs träningsläger i höstas, men skrev aldrig på något kontrakt med sin tidigare NHL-klubb. I stället har han gått klubblös fram tills nu. Dock representerade han Kanada under Spengler Cup i schweiziska Davos under julhelgen. Där blev det två matcher med en seger och en förlust som resultat. Han lämnade turneringen med en räddningsprocent på 90,6.

James Reimer väntas ansluta till Ottawa Senators

Säsongen 2024/25 gjorde Reimer 24 matcher med Anaheim Ducks och Buffalo Sabres. Han noterades då för en räddningsprocent på 89,6.

Under 15 NHL-säsonger har Reimer, vald i fjärde rundan av Toronto Maple Leafs 2006, gjort 525 NHL-matcher. Då har han 91,0 i räddningsprocent och 2,89 i GAA för Ducks, Sabres, Maple Leafs, Florida Panthers, San Jose Sharks, Carolina Hurricanes och Detroit Red Wings.

Hans statistiskt bästa säsong kom i Toronto under den lockoutförkortade säsongen 2013, då han hade 92,4 i räddningsprocent och 2,46 i GAA.

Han har även spelat elva matcher i Stanley Cup-slutspelet, där han har ett facit på 5–5 med 92,5 i räddningsprocent och 2,70 i GAA.

Linus Ullmark spelade sin senaste match med Senators den 27 december mot Maple Leafs. Han har en räddningsprocent på 88,1 den här säsongen.

Ottawa Senators har spelat in 45 poäng på 42 matcher säsongen 2025/26. Laget är fyra poäng från en wild card-plats i Eastern Conference.

