Dementerar: Ryssland inte välkomna i World Cup

Sverige, Finland och Tjeckien kommer inte att vara med i World Cup om Ryssland bjuds in. Nu dementerar ligan att nationen kommer vara välkommen – så länge kriget pågår.

Alexander Ovetjkin och hans Ryssland är inte välkomna i World Cup 2028 så länge kriget i Ukraina fortgår.

Sverige, Finland och Tjeckien uppges stå enade inför World Cup 2028. Är Ryssland med är inte de med, lät det från nordamerikanskt håll under gårdagen. Ligan har också haft en mjuk inställning till Ryssland under kriget.

Det uppgavs även att det inte var uteslutet att välkomna Ryssland in redan till 4 Nations för två år sedan. Då ska det ha varit den ovan nämnda trion som satte stopp för deras medverkan. Inför nästa stora turnering är nu diskussionen igång igen.

Men nu dementerar Bill Daly och Gary Bettman att nationen kommer att vara med, åtminstone så länge anfallskriget i Ukraina pågår.

Duon bekräftar att man har fått till sig ställningen från Sverige, Finland och Tjeckien. NHL ska också vara ”i synk” med de tre länderna.

Senast Ryssland spelade mästerskap där alla de bästa var med var World Cup 2016. Sedan invasionen av Ukraina inleddes har de inte heller fått vara med i juniorturneringar eller några mästerskap på herr- och damsidan.