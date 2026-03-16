Där spelas World Cup 2028 – Sverige nobbas

World Cup 2028 kommer inte till Sverige. När NHL och NHLPA nu presenterar värdskapet hamnar det på Prag, Calgary och Edmonton.

World Cup 2028 kommer att spelas i Prag, Calgary och Edmonton. Foto: Bildbyrån (montage).

För första gången sedan 2016 kommer World Cup of Hockey att arrangeras. Best-on-best-turneringen med åtta nationer, som USA och Kanada (gånger två) tidigare vunnit, går av stapeln i februari 2028, och väntas spelas av de största stjärnorna för att bygga vidare på 4 Nations Face-Off.

Nu står det även klart vilka städer som får värdskapet av turneringen.

Under måndagen meddelar NHL och NHLPA att Prag, Calgary och Edmonton ska hålla i den fjärde upplagan av World Cup. Gruppspelet kommer att avgöras i Prag och Calgary, innan lagen som gått vidare reser till Edmonton för att spela semifinal och final.

För svensk del innebär detta alltså att Stockholms blivit nobbat.

Stockholm, Göteborg och Malmö fick förfrågan

När denna sena fas av planeringen inleddes meddelade NHL att 25 städer i Nordamerika och Europa hoppades på att man skulle bli värdar. Stockholm, Göteborg och Malmö var, enligt Expressen de svenska städerna som fått en förfrågan, då i september 2025. Och därefter har det fortsatt spridas rykten om huvudstadens del i det hela.

Nu kommer turneringen istället att spelas i Tjeckien för första gången. NHL-bossen Gary Bettman menar samtidigt att 10 europeiska städer varit med i budgivningen.

Till skillnad från den senaste turneringen, 2016, kommer World Cup att bara innehålla rena landslag. Efter 2028 vill NHL utveckla ett slags kvalspel för landslag för att kunna ta sig till framtida World Cup-turneringar, men till turneringen 2028 kommer de deltagande landslagen att bjudas in. NHL och NHLPA menar att de inte riktigt är redo att presentera de åtta lagen som ska delta.