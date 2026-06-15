Mästare – mitt i sorgen: "Han hade varit väldigt stolt"

Frederik Andersen är mästare - mitt i sorgen efter Claude Lemieuxs bortgång.

Foto: Bildbyrån

Carolina Hurricanes är Stanley Cup-mästare 2026 .

De vann nattens match mot Vegas Golden Knights med 3-0 och tar hem finalserien med 4-2 i matcher. Samtidigt skrevs det också dansk historia där Nikolaj Ehlers och Frederik Andersen både blev mästare. Tidigare hade endast Lars Eller vunnit men nu är Andersen och Ehlers nummer två och tre från Danmark att lyfta Stanley Cup-bucklan.

För 36-årige Frederik Andersen var det en stor stund att äntligen få vinna efter en 13 år lång NHL -karriär som har inneburit både med- och motgång.

– Det är svårt att sätta ord på hur bra det känns just nu, säger Andersen till Sportsnet som fick bucklan som tvåa direkt efter lagkaptenen Jordan Staal:

– Jag blev väldigt, väldigt förvånad. Jag var inte beredd på det alls. Det kommer att ta lite tid att smälta allt detta.

Frederik Andersen känslosam – hyllar Claude Lemieux

När Frederik Andersen sedan får frågan om vilka personer som han tänker på efter vinsten blir målvakten känslosam.

– Jag tänker på familjen såklart och de har varit med på hela resan. Sedan är det svårt att inte säga Claude (Lemieux) som har varit med nästan lika länge som min familj, säger Andersen med darr på rösten.

Claude Lemieux har varit Frederik Andersens agent i NHL och de hade blivit goda vänner genom åren. I slutet av maj möttes Andersen och resten av hockeyvärlden av ett chockbesked när 60-årige Lemieux plötsligt gick bort efter att ha tagit sitt liv .

Lemieux vann fyra Stanley Cup-titlar under sin mycket framgångsrika hockeykarriär. Nu har Frederik Andersen också fått vinna sin första Stanley Cup och får även sitt namn på bucklan.

– Jag vet att han hade varit väldigt stolt. Han ville alltid det bästa för mig, alla hans spelare och sin familj. Det går inte att beskriva hur mycket som han har betytt för mig och hur coolt det är att mitt namn nu står på bucklan tillsammans med hans namn, säger Frederik Andersen.

Läs också: Frederik Andersen om den djupa sorgen efter Claude Lemieuxs död