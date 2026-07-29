Tidigare HA-stjärnan klar för ny klubb

Rihards Marenis flyttar vidare igen.

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2020 flyttade Rihards Marenis och skrev på för Kiruna i Hockeyettan. Där var han en framträdande spelare och blev kvar i klubben till säsongen 2020/21. Marenis inledde då i en rasande fart med hela 9+3 på de första sju matcherna, vilket ledde till att han värvades till Vita Hästen i HockeyAllsvenskan.

Efter flytten till Vita Hästen gjorde letten succé direkt och var en av Allsvenskans allra hetaste spelare. På 33 matcher gjorde han hela 21 mål och 36 poäng för Hästen och Marenis hade därmed det fjärde bästa poängsnittet i HockeyAllsvenskan.

Succén i Vita Hästen ledde till att Rihards Marenis värvades av MoDo . Där lyckades han dock inte upprepa succén utan landade på endast 5+5 på 23 matcher. Det ledde till att Marenis lämnade och i stället fick chansen i SHL med Örebro . Marenis var med på Örebros resa till semifinal men noterades för blott 1+0 på 32 matcher för SHL-klubben.

Rihards Marenis flyttar till Polen

Säsongen 2023/24 klev forwarden sedan ner till HockeyAllsvenskan igen och skrev på för Nybro Vikings . Han var då återigen en framträdande spelare med 33 poäng på 45 matcher, tredje bäst i laget. Sedan dess har Marenis dock lämnat svensk hockey .

Han spelade först i den tyska andraligan med Eispiraten Crimmitschau men flyttade förra året hem till Lettland för spel i Zemgale. Marenis var en av ligans bästa spelare med 23 mål och 54 poäng på 36 matcher. Han vann också utvisningsligan med hela 116 utvisningsminuter.

Förra veckan meddelade dock Zemgale att Rihards Marenis lämnar klubben efter en säsong. Nu byter profilen land återigen.

Marenis presenteras nu av det polska topplaget Unia Oswiecim som blev mästare i Polen så sent som 2024. Rihards Marenis har skrivit på ett kontrakt med Unia Oswiecim som gäller för den kommande säsongen 2026/27.

Under sin tid i Sverige stod Marenis för 79 poäng på 101 matcher i HockeyAllsvenskan.