Väntan är över - Carolina vinner Stanley Cup

Carolina är Stanley Cup-mästare! Foto: Bildbyrån.

De har varit ett topplag under många år - men ofta fallit i konferensfinalen. Nu tog man sig över det hindret och gick till sin första Stanley Cup-final sedan 2006 - och då lyckades Carolina Hurricanes också gå hela vägen.

De vann finalserien mot Vegas med 4-2 i matcher efter att på bortaplan ha vunnit med 3-0 i den sjätte finalmatchen.

Taylor Hall gjorde 1-0 och blev därmed den första av alla Edmontons förstaval från draften att sen vinna Stanley Cup. I mittperioden kom 2-0 från slutspelssuccén Jackson Blake, och trots att Vegas hade ett gäng chanser att överlista målvaktssensationen Brandon Bussi lyckades man inte få in någon reducering. Bussi kom in i slutspelet när Frederik Andersen skadade sig tidigare under finalserien - och har gjort succé.

– Det är en sådan belöning när ens hårda arbete ger resultat, konstaterade Bussi i Sportsnets sändning.

Brind'Amour mästare - igen

Istället för en 1-2-reducering kom Nikolaj Ehlers 3-0-mål i tom kasse. Dansken var finalseriens bästa poänggörare och blir, tillsammans med målvakten Frederik Andersen, den blott andra och tredje danska spelaren att vinna Stanley Cup.

I båset skrev Rod Brind'Amour in sig i historieböckerna. Han har nu lyckats vinna Stanley Cup både som spelare och coach - och båda gångerna har det skett i just Carolina Hurricanes. Han spelade i "Canes" under tio säsonger och har varit i klubben som ledare i 16 år - de åtta senaste som huvudansvarig.

– Det här är vad det handlar om. Det här är varför jag stannat i den här klubben. Jag älskar grabbarna så mycket. Det här är vad hockey handlar om. Det är den ultimata lagsporten. De har jobbat för det här i åtta år, sade Brind'Amour till Sportsnet.

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