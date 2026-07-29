Efter succén – förre DIF-talangen återvänder till Sverige

Arvid Bergström flyttar tillbaka till Sverige.

Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

Förra året stod det klart att Arvid Bergström lämnade Djurgården efter att ha gått hela vägen från U16 till spel med A-laget i HockeyAllsvenskan. Han skrev sedan på för de regerande danska mästarna Odense Bulldogs.

I Danmark gjorde Bergström sedan succé. Han stod för hela 32 poäng på 40 matcher vilket var näst bäst av alla U21-spelare i ligan. Bergström kom även åtta i backarnas poängliga samt hade sjätte bäst poängsnitt av alla försvarare. Det blev däremot inget nytt guld för Odense som åkte ut i semifinal mot Herlev Eagles.

I våras meddelade Odense att Arvid Bergström inte skulle fortsätta i klubben utan lämnade när hans kontrakt löper ut. Efter att ha varit tillgänglig på marknaden ett tag är Arvid Bergström nu klar för en ny klubbadress.

Arvid Bergström klar för Tingsryds AIF

21-åringen återvänder till Sverige och skriver på för Tingsryds AIF i Hockeyettan. Det bekräftar klubben på sin hemsida och skriver följande:

“I Arvid får vi en rörlig och spelskicklig back med stora styrkor i spelet med puck. Han är trygg i sitt beslutsfattande, har ett bra förstapass och bidrar offensivt från sin backposition. Utöver sina hockeymässiga kvaliteter är han en seriös och målmedveten person som passar väl in i den miljö vi vill skapa.

Vi är övertygade om att Arvid kommer att ge oss en extra dimension i spelet och bli en viktig del av laget under den kommande säsongen.”

Arvid Bergström kommer från Södertälje och har Gnesta IK som moderklubb men flyttade till Djurgården som junior. Där avancerade han uppåt och tog sedan plats i A-laget säsongen 2023/24 där han spelade 35 matcher i HockeyAllsvenskan med DIF. Säsongen därpå blev Bergström sedan utlånad till Almtuna . Totalt har backen noterats för tio poäng på 77 matcher i HockeyAllsvenskan för Djurgården och Almtuna.

I Djurgården var Arvid Bergström sedan med och vann JSM-guld 2025 innan han lämnade för spel i Danmark. 2022 vann Bergström också J18-guld i Danmark. 2023 var Arvid Bergström uttagen till Småkronorna och tog silver i U18-VM .