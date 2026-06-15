Nikolaj Ehlers och Frederik Andersen skriver dansk historia.

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2018 blev Lars Eller den första danska spelaren att någonsin lyfta Stanley Cup-bucklan när Washington Capitals besegrade Vegas Golden Knights i finalen.

Åtta år senare har Danmark fått två nya Stanley Cup-mästare – på samma is.

Frederik Andersen och Nikolaj Ehlers blir andra och tredje spelaren från Danmark att vinna Stanley Cup. 36-årige Andersen fick ta emot bucklan som tvåa efter lagkaptenen Jordan Staal , medan 30-årige Ehlers fick vänta lite längre innan han fick lyfta bucklan.

– Jag tror inte att jag har förstått det än, för att vara helt ärlig. Det är helt surrealistiskt. Det är något som jag har drömt om sedan jag var liten. Att få göra det med en annan dansk, det är galet, säger Nikolaj Ehlers till Viaplay på isen efter den historiska segern.

"Ser fram emot att ta med bucklan till Danmark"

Tillsammans har Frederik Andersen och Nikolaj Ehlers nu skrivit dansk hockeyhistoria. Detta är därför också en stor stund för Danmark som hockeynation, menar Ehlers.

– Det betyder otroligt mycket. En av anledningarna till att jag spelar ishockey, en av anledningarna till att jag älskar att spela för det danska landslaget… Att få ta med den här hem till Danmark, det jag verkligen fram emot. Det här är inte bara min (seger) utan det är för hela ishockeyn i Danmark, säger stjärnforwarden.

Ehlers ser nu fram emot festerna tillsammans med Andersen hemma i Danmark under sommaren.

– De blir riktigt bra. Det har vi redan pratat om här ute på isen att nu ska bucklan till Aalborg och Herning. De två städerna kommer få vara väl förberedda.

Nikolaj Ehlers känslosam efter Stanley Cup-vinsten

Nikolaj Ehlers hade spelat hela sin NHL-karriär i Winnipeg Jets innan han lämnade efter tio säsonger i klubben . Förra året skrev han i stället på för Carolina Hurricanes som free agent . Där stod Ehlers för personbästa med 71 poäng på 82 matcher i grundserien. Under slutspelet har dansken också haft en avgörande roll.

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Med åtta mål och 18 poäng på 18 matcher i Stanley Cup-slutspelet var Ehlers lagets näst bästa målskytt och tredje bästa poängplockare på vägen till segern. Ehlers har också stått för en stark finalserie med fyra mål och nio poäng på sex matcher. I natt gjorde han också 3-0-målet i tom kasse vilket kom att säkra Stanley Cup-segern.

Efteråt blev 30-åringen sedan känslosam när han fick frågan om vad familj och vänner har betytt på resan till Stanley Cup.

– Det betyder otroligt mycket. Min familj har varit där varje gång. De är anledningen till att jag står i den här positionen. Det är en stor anledning till att jag står med Stanley Cup över huvud taget. Alla mina kompisar och alla som har hjälpt i Aalborg och Danmark generellt. Min familj där hemma, de är alla en del av det här, säger Nikolaj Ehlers till Viaplay.