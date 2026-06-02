Gör sig redo för sitt livs hockeyögonblick – mitt i sorgen

Tidigare Frölundamålvakten Frederik Andersen kliver i natt in i den första Stanley Cup-finalen i sin karriär. Men vägen dit har kantats av motgångar, hälsoproblem – och personlig sorg. Nu sörjer Carolina Hurricanes målvakt sin nära vän och agent Claude Lemieux samtidigt som han spelar den bästa slutspelshockeyn i sitt liv.

Frederik Andersen står inför det största ögonblicket i sin hockeykarriär – samtidigt som han sörjer nära vännen och agenten Claude Lemieux. Foto: Bildbyrån/Imagn Images (montage)

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Allting var annorlunda för Frederik Andersen för en vecka sedan. Han pratade i telefon med sin gode vän och agent Claude Lemieux, som hade ringt för att ställa en fråga.

Andersens Carolina Hurricanes skulle snart möta Montreal Canadiens i den tredje matchen av Eastern Conference-finalen i Bell Centre. Lemieux hade fått möjligheten att bära den ceremoniella facklan före nedsläpp som tidigare Stanley Cup-mästare och alumn från den anrika organisationen. Men eftersom det innebar att han skulle bära färgerna hos motståndarlaget till Andersen ville Lemieux, som alltid stöttade sin vän och klient, först be om tillåtelse.

– Direkt sade jag självklart att han skulle göra det, berättar Andersen.

– Det är en väldigt stor ära från en väldigt anrik organisation att få göra något sådant och att vara den person de väljer för den hedersuppgiften.

– Det säger mycket om hur han tänkte på sina nära och kära att han ens frågade om lov.

Frederik Andersens djupa sorg efter Claude Lemieux

Orden hängde tungt i luften när Andersen uttalade dem under mediedagen inför Stanley Cup-finalen 2025/26 i Lenovo Center på måndagen. Andersen befinner sig nu i sorg efter att Lemieux, 60 år gammal, tagit sitt liv tre dagar efter att ha burit facklan inför ett jublande Bell Centre i Montreal. Dagen efter Lemieuxs bortgång släppte en känslosam Andersen endast in ett mål och hjälpte Hurricanes att slå ut Canadiens i fem matcher.

– Man kunde se att han spelade för något större än bara en hockeymatch, sade lagkamraten, landsmannen och nära vännen Nikolaj Ehlers på måndagen.

A statement from Frederik Andersen ❤️ pic.twitter.com/ObB4MRryS3 — Carolina Hurricanes (@Canes) May 31, 2026

När Andersen talade med journalister, bara en dag före den första Stanley Cup-finalen i hans karriär, kämpade han hårt för att inte bryta ihop i tårar. Tragedin var ännu ett hinder på den krokiga väg som präglat hans elva år långa NHL-karriär.

Och när man ser tillbaka på den resa Andersen gjort – inklusive att han återinträdde i NHL-draften 2012 och valdes av Anaheim Ducks i tredje rundan två år efter att först ha blivit vald av Hurricanes i sjunde rundan – är det anmärkningsvärt att se den store dansken på toppen av sin förmåga.

Skada som kunde ha saboterat NHL-karriären

Tanken på att vakta målet i en Stanley Cup-final måste ha känts oerhört avlägsen i november 2023 när Andersen fick den allvarligaste diagnosen i sin professionella karriär: djup ventrombos och efterföljande lungembolier. Det dröjde fyra månader innan han kunde spela en NHL-match igen, och under den perioden fanns stunder då frågan inte längre handlade om när han skulle återvända utan om han över huvud taget skulle göra det.

Men han kom tillbaka redan den säsongen och visade återigen glimtar av den briljans som präglat hans karriär, särskilt direkt efter återkomsten. Han gjorde samma sak förra säsongen under Hurricanes dominanta två första slutspelsrundor, då han noterade en räddningsprocent på 93,7 procent. Men precis som laget omkring honom föll han samman mot mäktiga Florida Panthers i Eastern Conference-finalen. Andersen släppte in fyra eller fler mål i tre av sina fyra starter och noterade en räddningsprocent på 83,8 procent när Hurricanes förlorade serien på fem matcher.

Inför den här säsongen, den sista på hans kontrakt, var det långt ifrån självklart att Andersen ens skulle vara lagets förstamålvakt, än mindre en del av organisationens långsiktiga planer. Pjotr Kotjetkov, som är tio år yngre och hade ytterligare ett år kvar på sitt kontrakt, behövde förr eller senare få chansen att ta över rollen som förstamålvakt.

När Kotjetkov genomgick en säsongsavslutande operation för en besvärlig underkroppsskada i december var det inte Andersen utan Brandon Bussi, en 27-årig målvakt med hela sin karriär i American Hockey League bakom sig, som tog kontroll över målvaktssituationen. Bussi blev en av säsongens stora överraskningar och blev den snabbaste målvakten i NHL:s historia att nå 25 segrar. Hurricanes imponerades så mycket att de gav honom ett nytt treårskontrakt värt 5,7 miljoner dollar i februari.

Frederik Andersen har varit en levande vägg i Stanley Cup-slutspelet. Foto: Eric Hartline-Imagn Images

Andersen hittade slutspelsmagin

Andersen startade bara tre matcher i december. Med tanke på alla hälsoproblem – han missade dessutom 38 matcher föregående säsong på grund av en knäskada – var det rimligt att undra om karriären började närma sig sitt slut, eller åtminstone slutet på hans tid som förstamålvakt.

Men Bussi tappade formen. Efter att ha skrivit på sitt nya kontrakt avslutade han grundserien med en räddningsprocent på 86,5 procent på tolv matcher. Kochetkov blev visserligen allt friskare, men inte i tid för att spela NHL-matcher innan grundserien var över. Därför vände sig Hurricanes återigen till Andersen inför slutspelet.

Även om det var logiskt att lita på en veteran med 85 slutspelsstarter framför Bussi hade Andersen inte varit särskilt stark under avslutningen av grundserien. Det fanns därför skäl att undra om Carolinas återkommande målvaktsproblem åter skulle visa sig när slutspelet började. Men något förändrades. Andersen hittade tillbaka till magin.

Precis som året innan dominerade han under de två första slutspelsrundorna. Han gick 8–0 och noterade en makalös räddningsprocent på 95,0 procent. Efter en svag första match mot Canadiens, som väckte farhågor om att den Andersen som tidigare haft svårt i de senare slutspelsomgångarna var tillbaka, svarade han med flera starka insatser – särskilt under de två sista matcherna i serien – trots sorgen efter Lemieuxs bortgång.

Hyllas av lagkamraterna

Gång på gång har Andersen den här våren visat en mental styrka som människor utanför laget ibland har tvivlat på att han besitter.

– Han har så många styrkor, men det största jag har lagt märke till är hans förmåga att hantera sina känslor både under matcher och under säsongen som helhet, sade Bussi till Daily Faceoff.

– Det märks särskilt i slutspelet, framför allt på bortaplan. Publiken är högljudd – hur hanterar man det och hur behåller man lugnet? Den trygghet och det lugn han utstrålar känns i hela laget och ger oss ännu större självförtroende. Det är en stor anledning till att han varit så framgångsrik under sin karriär och varför han har så stora framgångar just nu.

Andersen har som vanligt ett mycket starkt defensivt lag framför sig. Carolina hade det tredje lägsta antalet förväntade insläppta mål per 60 minuter vid spel fem mot fem bland de 16 lagen i Stanley Cup-slutspelet 2025/26. Men Andersen har lyft sina lagkamrater lika mycket som de har lyft honom. Bland slutspelets ordinarie målvakter ligger han tvåa i statistiken över räddade mål över förväntan per 60 minuter. Hans kandidatur till Conn Smythe Trophy är lika stark som någon annans.

Samtidigt försöker han njuta av varje steg på vägen i stället för att enbart fokusera på slutmålet.

– Jag vet inte om man får välja sin egen väg, men den här vägen har innehållit både toppar och dalar, sade Andersen till Daily Faceoff.

– När man ser tillbaka handlar det inte bara om att nå slutmålet. Man är också med på resan. Vi lever livet just nu, och det tycker jag också är väldigt häftigt. Vi vill göra det extra speciellt genom att nå hela vägen fram, men resan hittills har varit väldigt speciell.

Nikolaj Ehlers är en av lagkamraterna som stötta Frederik Andersen efter Claude Lemieux-tragedin. Foto: Eric Bolte-Imagn Images

Stöttade av lagkamraterna efter Lemieuxs död

Samtliga Hurricanes-spelare talade på måndagen om lagets familjära kultur. Förstacentern Sebastian Aho och tränaren Rod Brind’Amour berättade att laget gjorde allt de kunde för att stötta Andersen efter beskedet om Lemieux. De visste att de inte kunde förändra det som hade hänt, men de kunde se till att han inte behövde bära sorgen ensam.

– Det är inte lätt. Vi går alla igenom saker i livet. Ibland är det omöjligt att inte ta med sig det in i omklädningsrummet, sade Andersen.

– Vi har haft spelare som åkt iväg för att vara med när deras barn fötts. Det är förstås den motsatta änden av känslospektrat. Men jag kan inte nog berömma sättet som alla stöttar varandra på. Alla går igenom saker i livet. Att finnas där för varandra och kunna luta sig mot varandra på det sättet är något väldigt fint.

Hurricanes finns där för honom, precis som de vet att han finns där för dem – utanför isen när det behövs och, under det här slutspelet, på isen som en av lagets ledare. Oavsett om de lyckas besegra Vegas Golden Knights i Stanley Cup-finalen eller inte kommer det inte att förändra hur de känner för Andersen eller hur han känner för dem.

Source: Frederik Andersen @ Elite Prospects