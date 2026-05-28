Claude Lemieux död – blev 60 år

Den kanadensiske legendaren Claude Lemieux är död.

Det meddelar NHL Alumni Association i ett inlägg på X.

Claude Lemieux i den kanadensiska landslagströjan.

Foto: Bildbyrån.

Claude Lemieux valdes av Montreal i den andra omgången NHL-draften 1983. Några månader senare skulle han göra sin första NHL-match i det som skulle bli en framgångsrik karriär. Mellan 1985 och 1990 gjorde Lemieux sex säsonger i Canadiens och vann Stanley Cup 1986 tillsammans med bland andra Mats Naslund. I slutspelet samma säsong stod han för 16 poäng på 20 matcher.

1990 gick flyttlasset till New Jersey Devils där han till slut ledde klubben till en Stanley Cup-titel 1995. Med sina 13 poäng på 20 slutspelsmatcher vann han Conn Smythe Trophy som slutspelets MVP.

1996 var han sedan kedjekamrat med Peter Forsberg i det Colorado Avalanche som blev Stanley Cup-mästare för allra första gången. Totalt blev det 297 matcher i Avalanche innan han återvände till Devils 1999. Där skulle han sedan i juni 2000 lyfta Stanley Cup-pokalen för fjärde gången.

Internationellt har Lemieux vunnit JVM-guld med 1985 och Canada Cup 1987 med Kanada.

Claude Lemieux lämnar bakom sig fru Deborah, sönerna Brendan, Christopher, Michael och dottern Claudia.

Han blev 60 år gammal.