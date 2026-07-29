Bekräftat: Värvar Sebastian Dyk

Sebastian Dyk flyttar till Norge.

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I våras kom det oväntade beskedet att Sebastian Dyk valde att bryta sitt kontrakt i Södertälje . Publikfavoriten hade ett kvar på avtalet med SSK men valde själv att gå vidare i sin karriär.

– Efter många funderingar fram och tillbaka har jag tillsammans med min familj valt att ta beslutet att testa nya vägar i karriären. Det är ett beslut som varit väldigt tufft eftersom Södertälje SK betyder väldigt mycket för mig. Klubben, människorna runt omkring och inte minst fansen har haft, och kommer alltid att ha, en stor plats i mitt hjärta, sade Dyk då.

Därefter har Sebastian Dyk länge kopplats ihop med en flytt till Norge där både Vålerenga och Frisk Asker har nämnts som tänkbara destinationer.

Nu har 33-åringen gjort sitt val . Han skriver på ett avtal med Frisk Asker över den kommande säsongen.

– Jag ser verkligen fram emot att spela för Frisk Asker. Intrycket jag har fått av klubben och laget är väldigt bra. Jag tror på projektet och vart klubben är på väg. Jag vill bidra offensivt, men också med erfarenhet och hårt arbete varje dag. Min familj och jag ser fram emot att komma till Asker, och jag ser fram emot att spela inför supportrarna i Varner Arena, säger Dyk på klubbens hemsida .

Sebastian Dyk har öst in poäng i Södertälje

Under flera år har Sebastian Dyk varit en framträdande offensiv spelare i HockeyAllsvenskan . Han har gjort mellan 14 och 16 mål under tre raka säsonger i SSK och hans poängrad lyder 31, 44 och 35. Dyk har också klivit fram för SSK i de senaste årens slutspel, där laget gått till semifinal två år i rad. Han gjorde tio poäng på tolv matcher i slutspelet 2025 och i år noterades han för tolv poäng på 14 matcher.

– Sebastian är en spelare vi har arbetat med ett tag. Han har konsekvent presterat på en hög nivå och ger oss offensiva egenskaper, erfarenhet och ett mycket bra skott. Vi har också fått mycket bra feedback på honom som person och lagkamrat. Vi tror att han kommer att passa bra in i gruppen och det sätt vi vill spela på, säger Frisk Askers sportchef Vidar Wold.

Sebastian Dyk har Malmö Redhawks som moderklubb och har tillbringat en majoritet av sin karriär i HockeyAllsvenskan, förutom två år i HV71 som ung samt fyra år i finska HIFK. Dyks bästa säsong var 2018/19 då han kom tvåa i både skytteligan och poängligan sedan han gjort hela 28 mål och 56 poäng på 50 matcher för Södertälje.

Totalt har Dyk gjort 299 poäng på 482 matcher i HockeyAllsvenskan under sin karriär där han har spelat för Malmö, Troja-Ljungby , Asplöven, Pantern och Södertälje.