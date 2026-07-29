Oscar Birgersson stannar i Västerås.

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Efter en stark säsong i Tingsryd med 14 mål och 26 poäng på 51 matcher i HockeyAllsvenskan valde Oscar Birgersson att flytta utomlands . Han skrev på för franska Bordeaux men där blev centern inte långvarig. Han lämnade efter endast fem matcher och återvände sedan i stället hem till Sverige igen.

Birgersson värvades då till Västerås där han först fick ett korttidsavtal men sedan spelade till sig ett kontrakt över hela säsongen . Han fick mer speltid ju längre säsongen led och var i slutändan en nyttig tvåvägscenter för VIK som räddades kvar i HockeyAllsvenskan efter kvalvinsten mot Troja-Ljungby .

Nu belönas Oscar Birgersson med ett nytt kontrakt av Västerås igen. Han stannar i klubben och har tecknat ett tvåårsavtal som innebär att han blir kvar i VIK till 2028.

– Kul att få fortsatt förtroende i gulsvart. Jag trivdes väldigt bra i klubben även om de sportsliga resultaten inte gick som vi hade önskat under förra säsongen. Det ska bli spännande att få vara en del av den här nystarten som föreningen är inne i nu, säger Birgersson på klubbens hemsida.

Oscar Birgersson stannar i Västerås

Under förra säsongen stod Birgersson för tio poäng på 43 matcher i HockeyAllsvenskan. Han noterades sedan även för 0+2 på fem matcher i kvalet.

– Oscar var en väldigt viktig pusselbit under förra säsongen, där man alltid visste vad man fick ut av honom under matcherna. En pålitlig och stabil center som tar kloka beslut på isen och kan användas i alla spelformer. Det känns tryggt att vi får behålla honom under de kommande två säsongerna där ”Birger” även bidrar med viktig rutin till vårt unga lag, säger VIK:s assisterande sportchef Stefan Holmgren.

Oscar Birgersson, med Hofors HC som moderklubb, inledde sin elitkarriär i Brynäs . Där kom han fram som junior och spelade sedan till sig en ordinarie plats i SHL med Gävleklubben. Efter fyra SHL-säsonger i Brynäs flyttade sedan Birgersson vidare och har gjort tre säsonger i HockeyAllsvenskan för Almtuna , Tingsryd och Västerås. Totalt har han gjort 17 poäng på 141 SHL-matcher samt 54 poäng på 152 matcher i HockeyAllsvenskan under sin karriär.