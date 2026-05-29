NHL-världen är i sorg. Den fyrfaldige Stanley Cup-mästaren Claude Lemieux är död, blott 60 år gammal, efter att ha tagit sitt liv. Kanadensaren blev en av sin generations mest framgångsrika och omdiskuterade spelare – en profil som lämnade ett avtryck i hockeyhistorien både genom sina mästerskap och sin kompromisslösa spelstil. Här är en återblick på karriären.

1995 vann Claude Lemieux Stanley Cup med New Jersey Devils och fick Conn Smythe Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare. Foto: AP Photo/Alamy

Under torsdagen kom det tragiska beskedet att Claude Lemieux gått bort, 60 år gammal. För The Athletic har polisen i Palm Beach bekräftat att de gjorde en utryckning vid ett självmordsförsök. Uppgifter gör gällande att den tidigare hockeystjärnan hittades av en av sina söner i en lagerlokal som tillhör familjen natten mot torsdag, lokal tid.

Dödsbeskedet kom bara dagar efter att Lemieux haft det ärofyllda uppdraget att bära in den traditionsenliga facklan i Bell Centre inför Montreal Canadiens första hemmamatch mot Carolina Hurricanes i konferensfinalen.

Nu sörjs den tidigare storspelaren av en hel hockeyvärld.

Claude Lemieux som fackelbärare i Montréal natten mot tisdag den här veckan. Foto: Christinne Muschi/The Canadian Press via AP

Höjdpunkterna i Claude Lemieuxs NHL-karriär

Draftad av Montreal Canadiens 1983

När Claude Lemieux valdes av Montreal i andra rundan som 26:e spelare totalt i NHL-draften 1983 var han långt ifrån den mest uppmärksammade talangen i sin årskull. Canadiens såg dock något speciellt i den hårdföre högeryttern från Quebec. Efter några år i juniorhockey och utveckling inom organisationen tog han plats i NHL och etablerade sig snabbt som en spelare som kombinerade målskytte med en kompromisslös spelstil. Lemieux var aldrig den mest eleganta spelaren på isen, men hans förmåga att irritera motståndare och samtidigt leverera offensivt gjorde honom ovärderlig. Under sina första år i Montreal lade han grunden till det rykte som senare skulle göra honom till en av NHL:s mest fruktade slutspelsspelare. Draftvalet 1983 blev starten på en karriär som skulle sträcka sig över fyra decennier och resultera i fyra Stanley Cup-titlar.

Stanley Cup 1986

Bara tre år efter draften fick Claude Lemieux uppleva den största framgång en NHL-spelare kan nå. Som 20-åring var han en del av det Montreal-lag som vann Stanley Cup 1986. Canadiens leddes av den sensationelle rookie-målvakten Patrick Roy, men Lemieux spelade också en viktig roll under slutspelet. Han bidrog med energi, fysisk närvaro och avgörande mål när Montreal tog sig genom slutspelet och besegrade Calgary Flames i finalen. För den unge forwarden blev mästerskapet ett tidigt bevis på att hans spelstil fungerade när insatserna var som högst. Stanley Cup-triumfen 1986 blev också början på ett mönster som skulle följa honom genom hela karriären – Claude Lemieux var ofta som bäst när pressen var som störst. Det var första gången han lyfte bucklan, men långt ifrån den sista.

Stanley Cup med New Jersey Devils 1995 och 2000

Claude Lemieuxs mest ikoniska år kom i New Jersey Devils. Efter flera år som etablerad NHL-spelare blev han en nyckelfigur i klubbens första Stanley Cup-titel 1995. Under slutspelet gjorde han 13 mål och 16 assist på 20 matcher och var en av lagets stora ledare på isen. Hans insatser kulminerade när Devils besegrade Detroit Red Wings i finalen. Fem år senare var han tillbaka som en central pjäs när New Jersey återigen vann Stanley Cup, denna gång år 2000. Även om laget hade förändrats var Lemieux fortfarande en spelare som kunde höja sig i de avgörande matcherna. De två mästerskapen cementerade hans status som en av NHL-historiens främsta slutspelsspecialister och gjorde honom till en av de viktigaste profilerna i Devils historia.

Claude Lemieux trycker till Nicklas Lidström i en match 1995.

Conn Smythe Trophy 1995

Den individuella höjdpunkten i Claude Lemieuxs karriär kom 1995 när han tilldelades Conn Smythe Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare. Utmärkelsen delas ut till den spelare som haft störst betydelse under hela Stanley Cup-slutspelet, och få kunde mäta sig med Lemieux det året. Han producerade 29 poäng på 20 matcher och avgjorde flera nyckelmöten på vägen mot New Jerseys första mästerskap. Men det var inte bara poängskörden som imponerade. Lemieux satte tonen med sitt fysiska spel, sin intensitet och sin förmåga att prestera i avgörande lägen. Conn Smythe Trophy placerade honom i ett exklusivt sällskap av slutspelshjältar och blev det ultimata erkännandet av det som många redan visste: när Stanley Cup stod på spel var Claude Lemieux en av NHL:s mest fruktade och effektiva spelare.

Stanley Cup med Colorado Avalanche 1996

Mellan sina två Stanley Cup-titlar med New Jersey hann Claude Lemieux skriva ett nytt kapitel i karriären med Colorado Avalanche. Säsongen 1995/96 flyttades Quebec Nordiques till Denver och vann Stanley Cup direkt under sitt första år som Avalanche. Lemieux spelade en avgörande roll i lagets framgång. Han gjorde tio mål i slutspelet och levererade flera matchavgörande insatser när Colorado tog sig hela vägen till mästerskapet. Kedjan med Lemieux, Peter Forsberg och Valerij Kamenskij var en av ligans allra bästa vid tidpunkten. Samtidigt blev han en central figur i den uppmärksammade rivaliteten med Detroit Red Wings efter sin brutala tackling på Kris Draper, en händelse som bidrog till en av NHL:s mest intensiva fejder. Trots kontroverserna gick det inte att bortse från hans betydelse på isen. Med sin tredje Stanley Cup på elva år befäste Lemieux sitt rykte som en spelare som alltid hittade ett sätt att vinna.

Claude Lemieux intervjuas inför säsongen 1995/96 med Colorado Avalanche.

Från Stanley Cup-mästare till NHL-agent

Efter att ha avslutat sin spelarkarriär gick Claude Lemieux in i agentbranschen och blev en av nyckelpersonerna inom den internationella spelaragenturen 4sports Hockey. Där hade han rollen som President Hockey North America och var certifierad NHLPA-agent. Hans uppdrag var att representera spelare i kontraktsförhandlingar och fungera som rådgivare för NHL-spelare och talanger på väg mot ligan.

4sports har sitt huvudkontor i Schweiz men är verksamt över hela Europa och Nordamerika. Organisationen har profiler som Peter Forsberg bland ägare och rådgivare, medan Lemieux blev ansiktet utåt för verksamheten i Nordamerika.

Under sina år som agent byggde Lemieux upp en stark klientlista. Enligt PuckPedia representerade han spelare med kontrakt värda över 350 miljoner dollar totalt. Bland hans mest namnkunniga klienter fanns svenskar som Hampus Lindholm, Joel Eriksson Ek, Rickard Rakell och Rasmus Andersson. Men även profiler som Frederik Andersen, Moritz Seider, Timo Meier och Tim Stützle.

Claude Lemieuxs familj

Trots sitt rykte som en av NHL:s mest fruktade spelare beskrev många Claude Lemieux som en familjefar utanför isen. Han efterlämnar hustrun Deborah samt fyra barn: sönerna Brendan, Michael och Christopher samt dottern Claudia.

Den mest kända familjekopplingen är sonen Brendan Lemieux, som också nådde NHL. Brendan spelade för flera NHL-klubbar innan han fortsatte karriären i Schweiz. Claude följde sonens resa nära och var på plats när Brendan gjorde NHL-debut 2017. Efter faderns bortgång beskrev Brendan honom som sin största förebild både på och utanför isen.

Claude var även storebror till Jocelyn Lemieux, som spelade över 600 NHL-matcher under en tolv år lång karriär.

Fakta: Claude Lemieux

Född: 16 juli 1965

16 juli 1965 Död: 28 maj 2026

28 maj 2026 NHL-matcher: 1 215

1 215 Poäng: 786 (369+407)

786 (369+407) Meriter: Fyra Stanley Cup (1986, 1995, 1996 och 2000). Conn Smythe Trophy (1995), JVM-guld (1985), Canada Cup-guld (1987).

Fyra Stanley Cup (1986, 1995, 1996 och 2000). Conn Smythe Trophy (1995), JVM-guld (1985), Canada Cup-guld (1987). NHL-klubbar: Montreal, New Jersey, Colorado, Phoenix, Dallas, San Jose

