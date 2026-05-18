VM-svenskens jättehyllning: ”Ser ut som att han har spelat tio år i NHL”

Flytten till New York Islanders innebar ett lyft för Emil Heineman.

I Islanders är han lagkamrat med Calder Trophy-vinnaren Matthew Schaefer och Heineman är full av beundran för 18-åringen.

– Det är jäkligt imponerande, det såg ut som att han har spelat tio år i NHL, säger Heineman till hockeysverige.se.

Emil Heineman hyllar Calder Trophy-vinnaren Matthew Schaefer efter historiska säsongen i Islanders. Foto: Bildbyrån (Montage)

För andra året i rad är Emil Heineman med och spelar Hockey-VM med Sveriges herrlandslag.

Förra året var leksingen en spelare som imponerade för Tre Kronor under VM i Stockholm som slutade med en bronspeng. Den här gången ser 24-åringen ut att få en lite större roll i laget än i fjol när han är med och spelar under mästerskapet i Schweiz.

– Det är jättekul. När jag fick frågan så var det inget att fundera på alls. Jag blev jättepeppad direkt på att fortsätta säsongen och få lite revansch efter vår säsong där vi egentligen sumpade det i slutet. Det är svinkul med VM igen, jag är väldigt taggad, säger Heineman och fortsätter:

– Med den upplevelsen som jag hade i fjol… Det var svinroligt då. Samtidigt vill man också ha lite revansch för hur det slutade där i Stockholm.

Han är inte ensam från New York Islanders att vara med och spelade i Tre Kronor. Den här gången har NHL-forwarden också fått med sig lagkamraten Simon Holmström som gör VM-debut i landslaget. Heineman och Holmström fick också testa på att spela i samma kedja under Beijer Hockey Games innan VM började. Sedan turneringens start har de däremot återigen placerats i olika kedjor.

– Vi har nog inte spelat i samma kedja i mer än en match på hela säsongen i Islanders. Det är kul att få spela med honom här. Han är en ruskigt ”skillad” spelare och det är kul att ha honom här också och ha någon som man känner så väl ändå. Jag tycker att han har gjort det riktigt bra de två senaste åren och det är kul att vi båda kan få vara med på den här resan nu, säger Heineman om lagkompisen Holmström.

Emil Heineman spelar VM för andra året i rad. Foto: Mathilda Schuler/Bildbyrån

Missade slutspel med New York Islanders: ”Det får vi lära oss av”

Att Emil Heineman var med och spelade för Tre Kronor redan under Beijer Hockey Games beror på att New York Islanders missade slutspelet i NHL. ”Isles” stod länge för en riktigt stark säsong och såg ut att ta sig till Stanley Cup-slutspel för första gången på två år. Under avslutningen av säsongen vände dock trenden. Islanders förlorade tio av de sista 14 matcherna, och sju av förlusterna kom under grundseriens sista åtta matcher. Det ledde till att huvudtränaren Patrick Roy fick sparken till förmån för Pete DeBoer.

Det hjälpte däremot inte utan i slutändan hamnade New York Islanders hela sju poäng bakom det sista slutspelslaget till följd av deras svaga avslutning.

– Jag tycker att vi spelar ruskigt bra i säg 68 eller 70 matcher, vilket gör det ännu värre. Samtidigt tycker jag inte att man får ta bort eller glömma den biten och hur bra vi spelade. Vi satte oss i en ruskigt bra situation men vi kunde inte hålla ut eller ta till vara på det inför sista pushen. Det är väl också någonting som vi kan ta med oss och lära oss av framöver, säger Emil Heineman.

Emil Heineman och Matthew Schaefer är två av New York Islanders nyckelspelare. Foto: Heather Khalifa/AP Photo/Alamy

Emil Heineman hyllar Matthew Schaefer: ”Helt otroligt”

Under årets säsong har Emil Heineman och resten av Long Island också fått stifta bekantskap med ett nytt stjärnskott.

Förra året fick Islanders chansen att välja först av alla i NHL-draften. De lade därmed beslag på hyllade backtalangen Matthew Schaefer. 18-åringen har sedan gjort bejublad succé och redan etablerat sig som en toppback i NHL. Under sin rookiesäsong, som 18-åring, stod Schaefer för otroliga 23 mål och 59 poäng. Det gjorde att han kom tvåa i både interna skytteligan och poängligan i Islanders. Schaefer gjorde därmed näst flest mål av alla backar i NHL och kom på 14:e plats i backarnas poängliga.

Efter säsongens slut prisades Matthew Schaefer nyligen också med Calder Trophy som NHL:s bästa rookie. Schaefer lade beslag på alla 198 förstaplatsröster och det är första gången sedan 1993, när Teemu Selänne vann Calder Trophy, som en rookie får alla röster i Calder-omröstningen.

Vad var dina intryck av Matthew Schaefer och vad säger du om hans säsong?

– Det är helt otroligt… Jag är väldigt imponerad av honom. Man såg hur han växte in i det under säsongens gång. Han tog stora steg varje månad egentligen. Hur en spelare kan växa in i ligan så pass snabbt, det är jäkligt imponerande. Han började ju säsongen och gjorde det såklart jättebra men var kanske fortfarande lite ”juniorig”. Mot slutet av säsongen hade han växt in i allting och då såg det ut som att han har spelat i tio år i ligan. Det är jäkligt imponerande att ha sett hans utveckling, säger Heineman.

Flytten till Long Island innebär ett lyft i karriären för Emil Heineman. Foto: Brad Penner-Imagn Images

Lyftet efter flytten från Montréal till New York

Emil Heineman själv var också ny i New York Islanders den gångna säsongen. Förra året trejdades han från Montréal Canadiens till New York Islanders och det gav också effekt för masen. 24-åringen gick från 10+8 på 62 matcher i Montréal till 22+9 på 82 matcher i Islanders. Han var därmed lagets tredje bästa målskytt bakom Bo Horvat samt tidigare nämnda Matthew Schaefer.

Flytten till Islanders innebar ett lyft för dig personligen, eller vad säger du själv?

– Verkligen. Jag tyckte att jag fick en stor roll med en gång och försökte fortfarande ändå vara mig själv. Jobba hårt, vinna puckar och använda mitt skott. Det var absolut ett lyft och jag lärde mig väldigt mycket och utvecklades tycker jag. Jag vill ta med det hit och kunna ta nästa steg. Jag ser också det här med VM även som en utvecklingsmöjlighet för mig själv. Samtidigt som vi vill vinna som lag är det också grejer som jag vill lära mig och utmana mig själv med.

Vad skulle du säga var den största skillnaden som gjorde att det lossnade för dig?

– Främst att jag fick spela mer och blev satt i fler situationer. Man fick lära sig att hantera det, vilket var en utmaning, och att göra det i varje match. Det är ju ruskigt bra spelare som man möter varenda match och då tror jag att man lär sig höja sin lägstanivå hela tiden och försöka vara jävligt jämn, avslutar Emil Heineman.

