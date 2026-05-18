Svensken lämnar klubben – för konkurrenten

Den svenske forwarden Carl Berglund är klar för en ny klubbadress.

26-årigen lämnar nu den tjeckiske klubben BK Mladá Boleslav för konkurrenten HC Olomouc, det meddelar den sistnämnda på sina sociala medier.

Carl Berglund anslöt till BK Mladá Boleslav inför säsongen 2025/2026. Det blev dock endast 29 matcher för svensken som drabbades av en skada. På de matcherna gjorde han 6 poäng (2+4).

Berglund, som är fostrad i Hammarö, lämnade Sverige tidigt för spel och studier i Nordamerika. Senast han spelade i Sverige var i Färjestads J20-lag under säsongen 2018/2019, sendan gick flytten till USA, där han kombinerade universitetsstudier med hockey.

Under hans tid i Nordamerika hann forwarden även samla på sig erfarenhet från AHL, där han gjorde 63 matcher innan flytten gick vidare till Tjeckien inför förra säsongen.

Nu väntar en fortsättning i Tjeckien, men denna gång i HC Olomouc.