Missar slutspel – trots lovande starten

Säsongen som började med oväntat hopp slutade i besvikelse – New York Islanders missar slutspelet igen efter en tung avslutning.

Det blir inget slutspel för Casey Cizikas och hans New York Islanders. Foto: AP Photo/Frank Franklin II

Det blev ett bittert slut på en annars lovande säsong på Long Island.

Efter 4–1-förlusten mot Montreal Canadiens under söndagen är New York Islanders officiellt utslaget ur kampen om en plats i Stanley Cup-slutspelet 2026.

Det är tredje gången på de senaste fem åren som Islanders missar slutspel.

Inför säsongen 2025/26 var förväntningarna låga på laget, som även missade slutspel året innan. Men med genombrottet för rookiebacken Matthew Schaefer och starkt målvaktsspel tidigt såg Islanders ut att kunna ta en slutspelsplats – och till och med bli en utmanare i den öppna Metropolitan Division.

Den senaste månaden har dock varit tuff. Efter att ha legat trea i divisionen efter OS-uppehållet rasade laget i tabellen, med nio förluster på de senaste 15 matcherna – samtliga under ordinarie tid. En svit på fyra raka nederlag fick general managern Mathieu Darche att agera och sparka huvudtränaren Patrick Roy med bara fyra matcher kvar av grundserien.

New York Islanders missar Stanley Cup-slutspelet

In kom i stället den rutinerade tränaren Pete DeBoer i ett försök att rädda säsongen – eller åtminstone lägga grunden för 2026/27.

Islanders fick en omedelbar effekt med seger mot Toronto Maple Leafs i DeBoers debut, men förluster mot Ottawa Senators och Canadiens avgjorde ödet.

Det är svårt att exakt sätta fingret på vad som gick fel. Målvakten Ilja Sorokin visade stundtals varför han räknas som en av NHL:s bästa, men fick för lite hjälp. Offensivt bidrog spelare som Mathew Barzal, Bo Horvat och Anders Lee – men laget lyckades inte få ihop resultaten när det verkligen gällde.

Det stora glädjeämnet är i stället Schaefer. 18-åringen, som draftades som etta totalt, slog snabbt undan alla tvivel om en återgång till juniorhockey. Med 23 mål – delat flest av alla rookies – och 59 poäng ligger han trea i rookiepoängligan och är storfavorit till Calder Trophy som årets nykomling.