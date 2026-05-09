NHL-stjärnans uppmaning till Leksand: ”Bra recept över tid”

Från andra sidan Atlanten fick Emil Heineman se sitt Leksand braka ut ur SHL.

För hockeysverige.se berättar NHL-proffset om känslorna kring klubbens uttåg – och hur han ser på Leksands chanser att ta sig tillbaka upp.

– Det var mörkt när de gick ner men sedan tycker jag att de har gjort ett ruskigt bra jobb. Jag ser på deras framtid med en väldigt stor entusiasm, säger Heineman.

Efter en lång NHL-säsong med New York Islanders är Emil Heineman tillbaka på svensk mark igen då han spelar Beijer Hockey Games med Tre Kronor och snart ska spela sitt andra raka Ishockey-VM med landslaget.

Trots att han spelar i Nordamerika har Emil Heineman följt SHL, och framför allt sitt kära Leksand, på distans. Där har han dock fått se moderklubben ha en mycket tung säsong vilket slutade med en jumboplats i tabellen. Sedan åkte Leksand åkte ut ur SHL efter att ha förlorat med 4-0 i matcher mot HV71 i kvalet. Från och med nästa säsong väntar återigen spel i HockeyAllsvenskan för klubben.

Emil Heineman, som spelade i Leksand hela sin karriär innan flytten till Nordamerika, menar att var tungt att följa laget från avstånd och han lider med föreningen och dess spelare.

– Det var jobbigt att se. Det var många gamla lagkamrater och vänner i det laget. Jag såg den sista matchen där och det var hemskt att se, speciellt att se spelarna där efter matchen, säger Heineman till hockeysverige.se och tystnar en stund innan han fortsätter:

– Man kan ju inte ta ifrån dem någonting utan de gav allt för det, vilket gör det ännu värre när de sliter och sliter men det inte går vägen. Det var tufft att se, det var det.

Du har ändå kunnat följa laget under säsongen då trots tidsskillnaden?

– Ja, till och från. Ibland blir det lite att matcherna är mitt under ens ”nap” där borta, för ofta verkar de spela samma dagar som vi gör. De dagarna när vi inte har spelat matcher har jag alltid kollat. Det har varit en tuff säsong.

Emil Heineman: ”Leksand är verkligen hemma för mig”

Emil Heineman är född leksing. Han är uppvuxen i Leksand och masen spelade 143 SHL-matcher för klubben innan han åkte över till Nordamerika 2023. 24-åringen ser däremot positivt på föreningens framtid trots den allsvenska existensen och rapporter om en tuff ekonomi.

– Jag tror att de kommer att studsa tillbaka på ett bra sätt. Klubben kanske kan landa i det lite mer och det blir lite av en omstart och förhoppningsvis blir det bra. Det var såklart tufft. Leksand är verkligen hemma för mig och när jag inte har spelat där själv så har jag ju kollat på varenda match ända sedan jag var liten. Det har varit en självklarhet att vara leksing så det har varit tufft nu, säger Heineman.

Ser du att de har bra chanser att kunna studsa tillbaka till SHL direkt?

– Det är väl inte allt för många spelare som de har plockat in i laget än. Det är väl kanske lite för tidigt för att säga, men jag tror på (sportchef Jesper) Ollas och att han kommer att hitta något bra där.

Uppmaningen: Satsa på juniorerna

Emil Heineman gick själv genom klubbens juniorled och hyllar Leksands juniorverksamhet som har tagit kliv framåt de senaste åren. Enligt honom är vägen framåt att satsa på att bygga en stomme med unga och hemvävda spelare.

– De har gjort det förr och jag tror att de reser sig till slut. Jag tror att det får ta den tid som det tar med att bygga en bra grund. Det finns många bra unga spelare som kan komma upp där. Jag ser på deras framtid med en väldigt stor entusiasm. Det var mörkt när de gick ner men sedan tycker jag att de har gjort ett ruskigt bra jobb.

– Jag tränade en del med juniorerna innan jag åkte över förra året och jag såg då vilket enormt jobb som de har gjort där. Coacherna har gjort det grymt bra och jag tror verkligen att det kommer att komma upp många nya och unga killar. Det är klart att det kommer kanske vara lite svårt och tufft ibland, speciellt i början, men jag tror att över tid kommer det vara ett bra recept för att komma tillbaka, avslutar Emil Heineman.

