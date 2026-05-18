Hugo Gabrielson har ryktats till SHL inför den kommande säsongen.

Så blir det inte, istället väljer backen den finska klubben HPK, det meddelar laget på sin hemsida.

Hugo Gabrielson klar för finsk klubb

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

Redan i december började det spekuleras att Nybro Vikings succéback Hugo Gabrielson var på väg till en SHL-klubb. Expressen uppgav att Skellefteå AIK var en av de klubbarna som visat mest intresse.

Men en fortsättning i Sverige blir det inte, nu är 23-åringen klar för finskt spel. Backen är presenterad av den finska Liiga-klubben HPK.

– Hugo är en väldigt rörlig back vars styrkor ligger i att spela med pucken och åka skridskor. Det är fantastiskt att vi kom överens med honom, skriver laget på sin hemsida.

Gabrielson har skrivit ett 1+1 årskontrakt med HPK. Men helt utesluten för SHL är han inte. Kontraktets andra år innehåller en klausul som gör det möjligt för Gabrielson att gå till ett SHL-lag, om inte har HPK möjligheten att förlänga kontraktet.